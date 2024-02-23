نجم الأهلي السابق يثير غضب جماهير الزمالك بسبب زيزو

كشف رضا عبد العال نجم الأهلي السابق، عن سبب تراجع مستوي أحمد سيد زيزو لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات تلفزيونية:" إن تراجع مستوى زيزو بسبب تحطم معنوياته منذ العودة من معسكر منتخب مصر ، وهذا الأمر يحدث معه دائماً".

واكد "زيزو جاي محطم من المنتخب، أنا لو من مجلس الإدارة كنت بعته واستفدت بفلوسه علشان اجيب لعيبه كويسه الموسم الجديد".

وأضاف : "زيزو جاتله عروض علشان كان أعلي لعيب في مصر ، لكن لو فضل مستواه كدا مش هيجيله عروض ويجدد للزمالك".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة أبوسليم الليبي، المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.