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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأوقاف: مبادرة «صحح مفاهيمك» تتوسع في مواجهة الشائعات والتضليل وتناقل الأخبار دون تثبت

أسامة رسلان
أسامة رسلان
البهى عمرو

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مختلف القوى والمؤسسات والخبراء كان اجتماعًا غير مسبوق وغير تقليدي، مشيرًا إلى أن التنويه بدور القوى المختلفة في الدولة المصرية يمثل أمرًا بالغ الأهمية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج كل الأبعاد، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ وزارة الأوقاف لا تعمل على وضع تصور جديد للتنفيذ بقدر ما تسعى إلى تطوير ما يجري تنفيذه بالفعل.

ولفت، إلى أن الوزارة أطلقت منذ أكثر من عام مبادرة «صحح مفاهيمك» من مجلس الوزراء المصري، ومنذ ذلك الوقت تنفذ قوافل توعوية من خلال الأنشطة المسجدية والأعمال الميدانية، إلى جانب التعاون مع المؤسسات والوزارات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني.

تطوير رسالة «صحح مفاهيمك»

 

وأشار رسلان إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الرسالة المقدمة من خلال المبادرة، موضحًا أن «صحح مفاهيمك» شهدت جهدًا كبيرًا وأتت، بحسب قياس المؤسسات المختصة مثل المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بثمار طيبة.

وأضاف أن التطوير يستهدف توسيع الرسالة لتشمل، إلى جانب التحذير من الشائعات والتضليل الإعلامي وتناقل الأخبار دون تثبت، التأكيد على أهمية المحافظة على الدولة، وربط المحظورات الدينية بما يقابلها من جوانب في الحياة الاجتماعية، وكذلك على المستوى السياسي، في ظل التطورات التي يشهدها العالم.

التوعية تتجاوز المنبر والمسجد

 

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أن الحرب الحالية هي في المقام الأول حرب معلومات ووعي، موضحًا أن مهمة الواعظ الأساسية تتمثل في الحفاظ على الوعي وتشكيله، خصوصًا لدى الفئات العمرية الصغيرة.

وأشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تضافر مختلف مؤسسات الدولة، موضحًا أن الوزارة تمتلك بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات مكنتها خلال العام الماضي من تنفيذ أنشطة توعوية في المدارس والجامعات وقصور الثقافة ومراكز الشباب والرياضة.

ولفت إلى أن هذه التحركات تستند إلى بروتوكولات تعاون مع وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والشباب والرياضة، مؤكدًا أن القيمة الجامعة لكل هذه الجهود هي «الوعي».

الأوقاف أسامة رسلان صحح مفاهيمك الأخبار وزارة الأوقاف

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