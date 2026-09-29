الأوقاف تواصل حملات المتابعة الميدانية على مقرات الإدارات الفرعية بالمديريات

واصلت وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أعمال المرور والمتابعة الميدانية على الإدارات الفرعية، من خلال أعضاء الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بضرورة تعزيز منظومة المتابعة الميدانية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، والوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل، وبإشراف الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني.

19 إدارة فرعية

وشملت أعمال المرور ١٩ إدارة فرعية بمديرية أوقاف الجيزة، وهي إدارات: شمال الجيزة، والهرم، والوراق، وأوسيم، ومنشأة القناطر، و٦ أكتوبر، وبولاق الدكرور، ووسط الجيزة، وبشتيل، والحوامدية، والبدرشين أول، والبدرشين ثان، والصف أول، والصف ثان، وأطفيح، والعياط أول، والعياط ثان، وجنوب الجيزة، وكرداسة.

الالتزام بالتعليمات والضوابط

واطلعت لجان المتابعة على انتظام سير العمل بالإدارات، ومدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل الدعوي والإداري، ورصدت الإيجابيات؛ لدعمها وتعزيزها، إلى جانب متابعة الملاحظات والعمل على معالجتها أولًا بأول، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في العمل الدعوي والإداري.

وتتواصل أعمال المتابعة الميدانية بجميع المديريات والإدارات الفرعية على مستوى الجمهورية، بما يعزز الانضباط المؤسسي، ويرتقي بمنظومة العمل الدعوي والإداري، ويدعم جهود تطوير الأداء وخدمة بيوت الله على الوجه الأمثل.