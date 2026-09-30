الصحة: مخزون استراتيجي كافٍ من التطعيمات الأساسية في وحدات الرعاية الأولية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن جميع التطعيمات الروتينية الأساسية للأطفال متوفرة، ويوجد منها مخزون استراتيجي كافٍ، إلى جانب توافرها في وحدات الرعاية الأولية.

وأكد عدم وجود أي نقص في التطعيمات المدرجة ضمن جدول التطعيمات الروتينية للأطفال على مستوى الجمهورية، موضحًا أن ما يتم تداوله أحيانًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود نقص عام في تطعيمات الأطفال لا يعبر عن الوضع الفعلي لمنظومة التطعيمات الروتينية.



التطعيمات الإلزامية حتى عمر 18 شهرًا



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج كل الأبعاد، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ جدول التطعيمات الروتينية الإلزامية يبدأ من اليوم الأول للطفل، حيث يحصل خلال أول 24 ساعة على جرعة التطعيم ضد التهاب الكبد الفيروسي، ثم تتواصل التطعيمات خلال الشهور الأولى وحتى عمر 18 شهرًا.



وأشار إلى أن التطعيمات المقررة تشمل الجرعات التي يحصل عليها الطفل في عمر شهرين وأربعة أشهر وستة أشهر وتسعة أشهر و12 شهرًا و18 شهرًا، مؤكدًا توافرها بصورة كبيرة.



تطعيمات إضافية غير إلزامية



وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى وجود تطعيمات إضافية لا تدخل ضمن جدول التطعيمات الإلزامية، لكنها مهمة ومفيدة، موضحًا أن توفير بعضها يرتبط بالمواسم.



وذكر، أنه مع دخول فصل الخريف والشتاء، جرى توفير تطعيمات الإنفلونزا في وحدات الرعاية الأولية، بالإضافة إلى توافرها في «فاكسيرا» أو «المصل واللقاح».