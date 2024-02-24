صعب يقعوا في الفخ| أكثر الأبراج خيانة.. تعرف عليها

هناك أشخاص مخلصون جدًا لك إنهم يرونك على أنك الحب "الوحيد " لحياتهم، ومع ذلك هناك أبراج يمكنها خداعك بسبب بعض السمات الشخصية المحددة مثل الخيانة، إذا كنت تعتقد أن شريك حياتك واحد منهم، فإليك قائمة بأبرز الأبراج الأكثر خيانة.

الأبراج الأكثر خيانة

-برج الجوزاء

يميل مواليد هذا البرج بقوة إلى خداع شريكهم لأن هذا البرج اجتماعي للغاية، لكنهم يشعرون بالملل وعلى الأرجح يخونونك ما لم يستجمعوا الشجاعة لكسر ذلك.

-برج الميزان

من المفترض أن يكون مواليد برج الميزان أشخاصًا لطيفين وجميلين للغاية، سيكونون أول من يكسر الحجة أيضًا، ولكن كشريك في العلاقة غالبًا ما يتم العثور عليهم على أنهم الأكثر خيانة، السمة الرئيسية لهم هي عدم قدرتهم على اتخاذ القرار والالتزام به، إنهم يحبون كل شيء جميل لذلك يمكن أن ينزلقوا بسهولة عندما يواجهون كائنًا جميلًا آخر وهنا تبدأ مشاكلهم.

-برج الحمل

يأتي غشهم بسبب سلوكهم المتهور والتنافسي، قد يكون لديهم علاقة حب عاصفة معك ولكن بعد ذلك لا بد أن تهدأ الأمور بعد نقطة معينة، إنهم مضطربون ويحتاجون إلى تغيير مستمر ويريدون تقدير كل تحركاتهم، إنهم يقعون بسهولة في حب شخص آخر إذا تنازلت ولو قليلاً.

-برج الحوت

غالبًا ما يُخطئ هذا البرج اللطيف على أنه مخلص جدًا ولكن الحقيقة هي أنه من المرجح أن يغش، إنهم هاربون ويتم تصوير مواليد برج الحوت كرمز للازدواجية، يميلون دائمًا إلى البحث عن الأشياء التي تتعارض تمامًا مع ما لديهم في علاقتهم.

المصدر: timesofindia.