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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إنفصاله عن زوجته.. صور رومانسية تجمع أحمد حاتم وجايدا الديب.. شاهد

أحمد حاتم و زوجته
أحمد حاتم و زوجته

أعلن الفنان أحمد حاتم، انفصاله عن زوجته جايدا الديب، منذ فترة، خلال حلوله ضيفا على برنامج أسرار النجوم الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، عبر محطة راديو نجوم إف إم.

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من جانب آخر انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور الرومانسية التي جمعت بين  الفنان أحمد حاتم و زوجته جايدا الديب.

كانت تظهر زوجة أحمد حاتم ، في الصور بإطلالات تجمع بين الأناقة والبساطة، تعتمد فيها على الفساتين والتصميمات الرقيقة التي تتناسب معها، كما تعتمد على ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات البسيطة للغاية، وابتعدت عن الإطلالات والملابس الملفتة.

إليكم الصور…

أحمد حاتم و زوجته
أحمد حاتم و زوجته
أحمد حاتم و زوجته
أحمد حاتم و زوجته
أحمد حاتم و زوجته
أحمد حاتم و زوجته
أحمد حاتم و زوجته
أحمد حاتم و زوجته
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