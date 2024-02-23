في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة واحتشام حنان مطاوع

تحتفل اليوم 23 فبراير الفنانة حنان مطاوع بعيد ميلادها الـ 45، ولازالت تحافظ على جمالها وأناقتها ولا يبدو عليها علامات تخطي الأربعين عاما.

تحرص حنان مطاوع على مشاركة متابعيها من حين لآخر بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الكاجوال.

تعتمد حنان مطاوع على الملابس المحتشمة في أغلب إطلالاتها وهو ما يميزها عن غيرها من مشاهير الفن، تحرص على التنوع والتجديد دائما.

تلفت حنان مطاوع الأنظار بالمجوهرات والإكسسوارات الفضة المميزة و الغير تقليدية التي تزيد من أناقتها وجاذبيتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد حنان مطاوع على تسريحات الشعر و صيحات المكياج المتناسقة معها و التي تكشف عن جمالها.

حنان مطاوع

حنان مطاوع

حنان مطاوع

حنان مطاوع

حنان مطاوع

حنان مطاوع

حنان مطاوع

حنان مطاوع

حنان مطاوع

حنان مطاوع