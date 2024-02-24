عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد بتر قدم فنان عربي شهير.. معلومات صادمة عن مرضه

بعد بتر قدم فنان
بعد بتر قدم فنان شهير| معلومات صادمه عن مرضه

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأنباء حول  نقل الفنان اللبناني فادي إبراهيم  إلى العناية المركزة، بعد بتر قدمه أثر إصابته بمرض السكري.

txt

صعب يقعوا في الفخ| أكثر الأبراج خيانة.. تعرف عليها

txt

تحذير عاجل| ظهور العين الحمراء في الصور يشير لهذا المرض

معلومات عن بتر الأطراف بسبب مرض السكري

إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالعديد من المشكلات الصحية ذات الصلة، بما في ذلك بتر القدم أو الساق، وذلك عندما تخضع لعملية جراحية لإزالة طرف أو إصبع مثل  القدم أو الإصبع.

 يمكنك القيام ببعض الأشياء للحفاظ على صحة قدميك وساقيك، حافظ على حالتك تحت السيطرة، وتأكد من حماية وفحص قدميك كل يوم.

وإذا أوصى طبيبك بالبتر، فلا يزال بإمكانك حماية صحتك ومنع المشاكل المستقبلية.

كيف يمكن أن يؤذي مرض السكري قدميك وساقيك


يرتبط مرض السكري بحالتين أخريين تزيد من فرص بتر القدم: مرض الشريان المحيطي (PAD) والاعتلال العصبي السكري.

يمكن أن يؤدي مرض الشريان المحيطي إلى تضييق الشرايين التي تحمل الدم إلى ساقيك وقدميك ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بالقرح (القروح المفتوحة) والالتهابات، عندما لا تكون الدورة الدموية لديك جيدة، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى شفاء تلك الأشياء بشكل أبطأ.

الاعتلال العصبي هو تلف الأعصاب، ارتفاع مستويات السكر في الدم الناجم عن مرض السكري يمكن أن يؤدي إلى تلف الأعصاب والأوعية الدموية في الجسم، وهذا يشمل تلك الموجودة في قدميك وساقيك، إذا تعرضت أعصابك للتلف، فقد لا تشعر بالألم أو الحرارة أو البرودة أو الأشياء الحادة أو غيرها من أعراض القرحة أو الالتهابات، إذا كنت تعاني من اعتلال عصبي في قدميك، فمن الممكن أن تتجول طوال اليوم مع وجود حجر في حذائك دون أن تعرف ذلك، هذا يعني أنه من الممكن أن تصاب بجرح سيء ولا تلاحظ ذلك حتى تصاب بالعدوى.

وهذا يزيد من خطر الإصابة بعدوى خطيرة أو الغرغرينا، والتي تشير إلى موت أنسجتك، في بعض الحالات الشديدة، الطريقة الوحيدة التي يمكن للأطباء من خلالها علاج العدوى أو الغرغرينا هي بتر المنطقة المصابة أو إزالتها.

أشياء أخرى يمكن أن تجعل البتر أكثر احتمالا:

تاريخ عائلي لبتر القدم المرتبطة بالسكري
أفراد الأسرة الآخرين الذين يعانون من مرض السكري
تقرحات القدم
كسور القدم
بطء التئام الجروح
فطريات أظافر القدم أو غيرها من التهابات أظافر القدم
الأورام
الذرة
النسيج السميك

المصدر: webmd

 

فادى إبراهيم الفنان اللبنانى فادى إبراهيم مرض السكري بتر الأطراف بتر القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

مصطفى يونس: هداف الزمالك هيروح الأهلي.. وطارق يحيى يرد: متعودين على الكباري

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

قرار عاجل في اتهام مرتضى منصور بإهانة محمود الخطيب

كاف يرفض طلب الأهلي وشوبير في اختبار قوي.. ماذا يحدث بالقلعة الحمراء؟

خبر صادم لتجار الدولار بالسوق السوداء

موضوعات متعلقة

صعب يقعوا في الفخ| أكثر الأبراج خيانة.. تعرف عليها

فستان نانسي عجرم يثير ضجة| سعره خرافي

ليلى أحمد زاهر تستعرض أناقتها برفقة خطيبها هشام جمال| شاهد

زوجة ماجد المصري تفاجئ متابعيها بإطلالة جريئة| شاهد

تحذير عاجل| ظهور العين الحمراء في الصور يشير لهذا المرض

طريقة عمل كيش بالبف بيستري| جديدة وغير تقليدية

يسرا تستعرض أناقتها بإطلالة غير متوقعة| شاهد

سالي عبد السلام تثير ضجة بجمبسوت جلد ملفت

ترشيحاتنا

مع تسلل مسيرة من لبنان.. صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل

لبنان : لقد حان الوقت لإسرائيل أن تجرب السلام كبديل للحرب والاحتلال

محمد صلاح في أحدث ظهور قبل مواجهة تشيلسي غدًا في نهائي كأس الرابطة

تقارير إسرائيلية: هناك فوضى عارمة بالجيش.. ونيويورك تايمز: تدمير حماس بعيد المنال

بالصور.. شاهد تفعيل برنامج تحسين مهارات القراءة والكتابة في المدارس

انتهاك للقانون الدولي.. خبراء أمميون يطالبون بحظر الأسلحة على إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد بتر قدم فنان عربي شهير.. معلومات صادمة عن مرضه

صعب يقعوا في الفخ| أكثر الأبراج خيانة.. تعرف عليها

كاف يرفض طلب الأهلي وشوبير في اختبار قوي.. ماذا يحدث بالقلعة الحمراء؟

ريهام حجاج مع سامح عبد العزيز فى منطقة أبو رواش بسبب صدفة.. صور

فيديو

تهاوي الذهب والدولار.. مفاجأة في أسعار الأصفر والأخضر اليوم

الكيراتين والبروتين للشعر يسبب السرطان.. نصيحة من هاني الناظر قبل وفاته

دور مختلف .. هبة حسن تكشف عن أعمالها القادمة |خاص

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ