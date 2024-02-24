بعد بتر قدم فنان عربي شهير.. معلومات صادمة عن مرضه

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأنباء حول نقل الفنان اللبناني فادي إبراهيم إلى العناية المركزة، بعد بتر قدمه أثر إصابته بمرض السكري.

معلومات عن بتر الأطراف بسبب مرض السكري

إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالعديد من المشكلات الصحية ذات الصلة، بما في ذلك بتر القدم أو الساق، وذلك عندما تخضع لعملية جراحية لإزالة طرف أو إصبع مثل القدم أو الإصبع.

يمكنك القيام ببعض الأشياء للحفاظ على صحة قدميك وساقيك، حافظ على حالتك تحت السيطرة، وتأكد من حماية وفحص قدميك كل يوم.

وإذا أوصى طبيبك بالبتر، فلا يزال بإمكانك حماية صحتك ومنع المشاكل المستقبلية.

كيف يمكن أن يؤذي مرض السكري قدميك وساقيك



يرتبط مرض السكري بحالتين أخريين تزيد من فرص بتر القدم: مرض الشريان المحيطي (PAD) والاعتلال العصبي السكري.

يمكن أن يؤدي مرض الشريان المحيطي إلى تضييق الشرايين التي تحمل الدم إلى ساقيك وقدميك ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بالقرح (القروح المفتوحة) والالتهابات، عندما لا تكون الدورة الدموية لديك جيدة، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى شفاء تلك الأشياء بشكل أبطأ.

الاعتلال العصبي هو تلف الأعصاب، ارتفاع مستويات السكر في الدم الناجم عن مرض السكري يمكن أن يؤدي إلى تلف الأعصاب والأوعية الدموية في الجسم، وهذا يشمل تلك الموجودة في قدميك وساقيك، إذا تعرضت أعصابك للتلف، فقد لا تشعر بالألم أو الحرارة أو البرودة أو الأشياء الحادة أو غيرها من أعراض القرحة أو الالتهابات، إذا كنت تعاني من اعتلال عصبي في قدميك، فمن الممكن أن تتجول طوال اليوم مع وجود حجر في حذائك دون أن تعرف ذلك، هذا يعني أنه من الممكن أن تصاب بجرح سيء ولا تلاحظ ذلك حتى تصاب بالعدوى.

وهذا يزيد من خطر الإصابة بعدوى خطيرة أو الغرغرينا، والتي تشير إلى موت أنسجتك، في بعض الحالات الشديدة، الطريقة الوحيدة التي يمكن للأطباء من خلالها علاج العدوى أو الغرغرينا هي بتر المنطقة المصابة أو إزالتها.

أشياء أخرى يمكن أن تجعل البتر أكثر احتمالا:

تاريخ عائلي لبتر القدم المرتبطة بالسكري

أفراد الأسرة الآخرين الذين يعانون من مرض السكري

تقرحات القدم

كسور القدم

بطء التئام الجروح

فطريات أظافر القدم أو غيرها من التهابات أظافر القدم

الأورام

الذرة

النسيج السميك

المصدر: webmd