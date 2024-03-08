بعد الخمسين.. روتين يجعل بشرتك أكثر نضارة

العناية بالبشرة ليست شيئًا يجب عليك التوقف عنه بمجرد تجاوزك سن الخمسين، يميل الكثير من السيدات إلى القيام بذلك مع تقدمك في السن، تتقدم بشرتك في العمر أيضًا، ويجب عليك العناية المناسبة ببشرتك الناضجة أيضًا.

ما هي البشرة الناضجة؟ مع تقدمنا ​​في السن، ينخفض ​​معدل تجديد خلايا بشرتنا، ويتباطأ إنتاج الكولاجين، ويقل إفراز الزهم - وهذا ما نسميه البشرة الناضجة.

عادة، يبدأ نضوج الجلد في منتصف الثلاثينيات؛ ومع ذلك، فإن عوامل نمط الحياة الخارجية مثل التعرض لأشعة الشمس، والنظام الغذائي، والظروف البيئية، وتعاطي التبغ يمكن أن تؤدي أيضًا إلى ظهور هذه التغييرات في وقت مبكر من عمر 25 عامًا.

ما هي العلامات التي تدل على نضوج بشرتي؟ عندما تكون بشرتك ناضجة، قد تلاحظ الخصائص التالية: جافة وأدق من المعتاد تبدو باهتة المزيد من الخطوط الدقيقة والتجاعيد تصبح البقع العمرية والتصبغات الداكنة أكثر بروزًا.

كجزء من روتين بشرتك، من المهم أيضًا دمج مكونات محددة مثل الريتينول، والذي ثبت أنه مكون فعال لمكافحة الشيخوخة.

بالإضافة إلى روتين مخصص للعناية بالبشرة، فإن استخدام كريم حماية يومي من الشمس وتجنب التعرض لأشعة الشمس سيكون مفيدًا عندما يتعلق الأمر بمنع نمو البشرة الناضجة.

روتين العناية بالبشرة للبشرة الناضجة للبشرة الجافة:

نظفي وجهك بمنظف خالٍ من الصابون في الصباح.

تجنب الكريمات التي تحتوي على الجلسرين أو العطور أو البارابين.

حافظي على ترطيب البشرة طوال اليوم من خلال استخدام الزيوت الخفيفة التي تناسب البشرة الجافة.

احمي بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة والضوء الأزرق والأشعة تحت الحمراء باستخدام واقي الشمس.

الروتين الليلي للبشرة الجافة في البداية، استخدمي كريمًا يحتوي على الدهون والببتيدات وحمض الهيالورونيك، والذي يمكن استخدامه أيضًا كمرطب ومنتج مضاد للشيخوخة.

يجب عليك دائمًا ترطيب جسمك في الصباح وعند النوم بمرطب يحتوي على السيراميد.

قبل الذهاب إلى النوم، ضعي مرطب الشفاه على شفتيك والفازلين على أظافرك.

للبشرة الحساسة، ركزي على الترطيب والليونة والمرونة، مع تدوير الرتينوئيدات ومضادات الأكسدة في روتين العناية بالبشرة.

استخدم فيتامين C الموضعي أو أي منتج آخر يحتوي على مضادات الأكسدة.

ثم ضعي سيروم يحتوي على حمض الهيالورونيك.

الروتين الليلي للبشرة الحساسة أثناء الليل، ضعي جل أدابالين على الوجه بالكامل، يليه مصل حمض الهيالورونيك ومرطب ثقيل.

المصدر: boldsky