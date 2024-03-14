ماذا يحدث للبشرة عند استخدام زيت خشب الصندل؟ لن تصدق

خشب الصندل معروف بخصائصه الطبية ورائحته الفريدة على وجه الخصوص، نحن جميعًا نحب إدراجه في روتين جمالنا، زيت خشب الصندل هو وسيلة طبيعية ممتازة لتدليل البشرة.

كما تم الاعتراف بخشب الصندل في الأيورفيدا باعتباره مفيدًا جدً، إذا كنت ترغب في رعاية بشرتك وشعرك بشكل أفضل، استخدم زيت خشب الصندل.



فوائد زيت خشب الصندل للبشرة

- يجدد البشرة يتمتع زيت خشب الصندل بالقدرة على إعادة بناء الخلايا بطريقة طبيعية، لذلك يجب عليك إدراجه في نظام العناية بالبشرة إذا كنت ترغب في الحفاظ على شباب بشرتك لفترة طويلة، بالإضافة إلى تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد والهالات السوداء تحت عينيك، يمكن أن يساعد استخدامه أيضًا في تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد

كيفية الاستخدام: ما عليك سوى خلط بضع قطرات من زيت خشب الصندل مع منتج العناية بالبشرة المعتاد وتطبيقه على وجهك

-إدارة حب الشباب يمكن أن يكون استخدام زيت خشب الصندل مفيدًا لك إذا كنت تعاني من حب الشباب أو البثور على بشرتك، يتمتع زيت خشب الصندل بخصائص مضادة للالتهابات، مما يجعله مفيدًا لعلاج البثور وحب الشباب.

-مضاد للاسمرار يعد استخدام زيت خشب الصندل طريقة طبيعية وفعالة لإزالة الاسمرار على الجلد.

طريقة الاستخدام: يمكنك تحضير عجينة عن طريق خلط العسل وعصير الليمون واللبن الرائب مع زيت خشب الصندل، بعد تنظيف بشرتك، ضعي العجينة واتركيها لمدة 15 دقيقة تقريبًا، ثم اشطفيها بالماء لتنظيف بشرتك

-يقلل من البقع والعلامات: يمكن أن تكون بضع قطرات من زيت خشب الصندل الممزوجة بزيت ناقل مفيدة إذا كنت قلقًا بشأن البقع على بشرتك، إذا قمت بتطبيق زيت خشب الصندل على بشرتك قبل النوم، فيمكن أن يساعد في تقليل ظهور البقع والندبات على الجلد

المصدر: boldsky