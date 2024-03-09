عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مع تغيير المواسم.. نصائح ضرورية للعناية بالبشرة

البشرة
البشرة

إن وجود بيئة ثابتة أمر مهم للبشرة، لذا فإن التغيير المفاجئ في الظروف الجوية يمثل صدمة للنظام، ويمكن أن يؤثر سلبًا على بشرتنا. 

ويمكن أن تؤثر التقلبات السريعة في الطقس على بشرتنا لأنها تتكيف مع التغير في البيئة سنواجه، على سبيل المثال، انخفاض سريع في درجة الحرارة مع انتقالنا من الصيف إلى الخريف أو من الشتاء إلى الربيع، ما يعني أن بشرتك ستضطر إلى العمل بجهد أكبر من أجل البقاء رطبًا مع بدء الطقس البارد والرياح في شق طريقها إلى الغلاف الجوي.

txt

هل من الأفضل تجفيف الوجه بالهواء أم بالمنشفة؟ لا تتوقع

txt

بعد الخمسين.. روتين يجعل بشرتك أكثر نضارة


وعندما يعود المطر فجأة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فإن بشرتك الفقيرة ليست سوى حيرة، وعندما تكون بشرتك مشوشة، فإنها تنفجر وتتقشر وتتقشر تمامًا! خلال هذا الوقت المربك بين الفصول.

 إليك بعض النصائح حول كيفية العناية ببشرتك:

نصيحة 1: لاستعادة نضارة بشرتك، عليك إزالة الخلايا الميتة على وجهك واستخدام مقشر كريمي لتقشيرها بلطف وإزالة طبقة الخلايا الميتة التي تكونت.

نصيحة 2: يوصى باستخدام غسول الوجه الكريمي الرغوي لتغذية خلايا الجلد الميتة وتقشيرها بلطف.

نصيحة 3: من أجل منع الجلد الباهت، يجب عليك تقشير البشرة وترطيبها بانتظام، فقط تطبيق المرطب وعدم التقشير بانتظام سيؤدي إلى ظهور بشرة باهتة.

 نصيحة 4: بمجرد الانتهاء من التنظيف (في الصباح والمساء)، يحين وقت تعزيز بشرتك بمكملات الترطيب والتفتيح التي ستساعدها على البقاء منتعشة لفترة طويلة جدًا، يعد فيتامين C وحمض الهيالورونيك من الخيارات الرائعة.

المصدر:  boldsky

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

إعلامي يفتح النــار على شيكابالا بسبب استــفزازه لجمهور الأهلي.. ماذا حدث؟

مجدي عبد الغني يطرح تساؤلا بشأن مصطفى شوبير

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

صدمة في الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو.. والسبب

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لـ حسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

متى أول رمضان 2024؟.. ليس يوم الإثنين فانتبه ولا تضيع ساعاته الأولى

موضوعات متعلقة

هل من الأفضل تجفيف الوجه بالهواء أم بالمنشفة؟ لا تتوقع

بعد الخمسين.. روتين يجعل بشرتك أكثر نضارة

ضعي هذه الزيوت على شعرك لعلاج التساقط | تفاصيل

الدولار يكسر حاجز 45 رسميًا .. مفاجأة في البنوك وطرح شهادات جديدة

رفع سعر الفائدة وطرح شهادة جديدة | ماذا يحدث في البنوك المصرية؟

ارتفاع أم انخفاض .. ماذا يحدث لأسعار الذهب؟.. فيديو

للبنات|اكتشفي أفضل روتين للحصول على بشرة خالية من حب الشباب

لن تصدقي| استخدام الصابون بهذه الطريقة يمنحك حواجب كثيفة

ترشيحاتنا

كيفية صلاة التسابيح.. مكفرة للذنوب ومفرجة للكروب.. افعلها الآن ولا تردد

وزارة الدفاع الصينية: الوضع الأمني ​​في البلاد أصبح غير مستقر بشكل متزايد

شاري وراضي.. تعليق مثير لـ أفشة بعد تألقه بنهائي كأس مصر

يفتتح في يوليو.. مصطفى وزيري يتابع تجهيزات معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» بألمانيا

هموت الحقوني.. ليلى الشبح تكشف سر تسريب فيديو احتضار حلمي بكر

حاخام في يافا المحتلة يدعو لمجازر جديدة.. قت.ل جميع الفلسطينيين حتى النساء والأطفال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع تغيير المواسم.. نصائح ضرورية للعناية بالبشرة

7 نصائح مهمة عند شراء سيارة جديدة.. ما أبرزها؟

جميل برسوم أحدثهم.. 3 نجوم راحلين يزينون شاشة التلفزيون في دراما رمضان

إطلالة هيفاء وهبي في أسبوع الموضة بـ باريس تثير ضجة| شاهد

فيديو

حر ولا برد.. حالة من عدم الاستقرار بالطقس وتحذير للمواطنين

ويبقى الأثر|القوات المسلحة تنشر فيديوهات الندوة التثقيفية الـ 39 بمناسبة يوم الشهيد

سلسلة ارتفاعات.. الذهب عكس التيار وهذا سعر عيار 21 الآن

صبري فواز: مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ