مع تغيير المواسم.. نصائح ضرورية للعناية بالبشرة

إن وجود بيئة ثابتة أمر مهم للبشرة، لذا فإن التغيير المفاجئ في الظروف الجوية يمثل صدمة للنظام، ويمكن أن يؤثر سلبًا على بشرتنا.

ويمكن أن تؤثر التقلبات السريعة في الطقس على بشرتنا لأنها تتكيف مع التغير في البيئة سنواجه، على سبيل المثال، انخفاض سريع في درجة الحرارة مع انتقالنا من الصيف إلى الخريف أو من الشتاء إلى الربيع، ما يعني أن بشرتك ستضطر إلى العمل بجهد أكبر من أجل البقاء رطبًا مع بدء الطقس البارد والرياح في شق طريقها إلى الغلاف الجوي.



وعندما يعود المطر فجأة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فإن بشرتك الفقيرة ليست سوى حيرة، وعندما تكون بشرتك مشوشة، فإنها تنفجر وتتقشر وتتقشر تمامًا! خلال هذا الوقت المربك بين الفصول.

إليك بعض النصائح حول كيفية العناية ببشرتك:

نصيحة 1: لاستعادة نضارة بشرتك، عليك إزالة الخلايا الميتة على وجهك واستخدام مقشر كريمي لتقشيرها بلطف وإزالة طبقة الخلايا الميتة التي تكونت.

نصيحة 2: يوصى باستخدام غسول الوجه الكريمي الرغوي لتغذية خلايا الجلد الميتة وتقشيرها بلطف.

نصيحة 3: من أجل منع الجلد الباهت، يجب عليك تقشير البشرة وترطيبها بانتظام، فقط تطبيق المرطب وعدم التقشير بانتظام سيؤدي إلى ظهور بشرة باهتة.

نصيحة 4: بمجرد الانتهاء من التنظيف (في الصباح والمساء)، يحين وقت تعزيز بشرتك بمكملات الترطيب والتفتيح التي ستساعدها على البقاء منتعشة لفترة طويلة جدًا، يعد فيتامين C وحمض الهيالورونيك من الخيارات الرائعة.

المصدر: boldsky