فوائد وضع عصير الخيار على البشرة.. تعرفي عليها

عصير الخيار من الأشياء المتواضعة التي تساعد في الحصول على بشرة نضرة خالية من أي مشاكل جلدية، وذلك بفضل احتوائه على العديد من الفيتامينات و المعادن المهمة للبشرة.

طرق استخدام عصير الخيار للعناية بالبشرة المشرقة

-تفتيح البشرة إذا كنت تحلم ببشرة أكثر إشراقًا، فإن عصير الخيار هو علاجك الأمثل، إنه مليء بمضادات الأكسدة والسيليكا، مما يساعد على تجديد شباب بشرتك.

طريقة الاستخدام: قومي بخلط عصير الخيار مع قليل من عصير الليمون والعسل، ضعي هذا الخليط على وجهك لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيه، فيتامين C الموجود في الليمون والخصائص المهدئة للخيار ستترك بشرتك متوهجة

-البقع الداكنة، يمكن أن تكون مثبطًا حقيقيًا للمزاج، لكن لا تقلق! يتمتع عصير الخيار بخصائص تبييض طبيعية يمكن أن تساعد في تلاشي تلك البقع المزعجة.

طريقة الاستخدام: يُمزج عصير الخيار مع قليل من الكركم واللبن، ضعي العجينة على المناطق المصابة واتركيها لمدة 15 دقيقة، سيعمل الكركم بسحره، وسيعمل الخيار على تهدئة بشرتك.

-الترطيب: الحفاظ على رطوبة بشرتك هو المفتاح للحصول على بشرة متألقة، يحتوي الخيار على حوالي 95% من الماء، مما يجعله مرطبًا طبيعيًا ممتازًا.

كيفية الاستخدام: اصنعي رذاذ الخيار المنعش للوجه عن طريق خلط عصير الخيار مع ماء الورد، رشيه على وجهك طوال اليوم للحفاظ على بشرتك رطبة ومتوهجة، وهذا مفيد بشكل خاص خلال فصل الصيف.

-قناع العين للانتفاخ هل سئمت من تلك العيون المنتفخة بعد يوم طويل؟ شرائح الخيار على العيون ليست مجرد كليشيهات؛ إنهم يصنعون العجائب حقًا

طريقة الاستخدام: قطعي شريحتين من الخيار، وضعيهما على عينيك المغمضتين، واسترخي لمدة 15 دقيقة، تأثير التبريد للخيار سوف يقلل من الانتفاخ ويترك عينيك تشعر بالانتعاش.

المصدر: boldsky