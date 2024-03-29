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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

علاج تجميلي قوي.. ماذا يحدث للجسم عند استخدام قشر الليمون؟

قشر الليمون
قشر الليمون

غالبًا ما يتم التغاضي عن قشر الليمون كعلاج تجميلي، ولكن حان الوقت للاستفادة من الفوائد الرائعة لهذا القشر الحمضي، قشر الليمون مليء بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تجعل بشرتك تتوهج وشعرك يلمع.

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الفوائد الجمالية لقشر الليمون

- خصائص مضادة للأكسدة
قشر الليمون غني بمضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامين C، والتي يمكن أن تساعد في الحماية من تلف الجلد الناجم عن الجذور الحرة، يمكن أن يساعد تطبيق قشر الليمون الطازج على الجلد في تقليل التجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى.

كيفية الاستخدام: لاستخدام قشر الليمون لخصائصه المضادة للأكسدة، قم ببساطة بتقطيع القشر إلى شرائح رفيعة وفركه على الجلد، اتركي الشرائح على البشرة لمدة 10-15 دقيقة ثم اشطفيها بالماء الدافئ.


-بشرة صافية
يحتوي قشر الليمون على أحماض طبيعية يمكن أن تساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة وفتح المسام، يمكن أن يساعد ذلك في تقليل ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء ومشاكل الجلد الأخرى.

طريقة الاستخدام: يمكنك صنع معجون عن طريق طحن القشر وخلطه مع العسل أو الزبادي، ومن ثم وضع المعجون على البشرة. اتركيه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه.


- قوة الشعر
تم استخدام قشر الليمون لعدة قرون للمساعدة في تقوية الشعر وتقليل التقصف، وذلك لأن قشر الليمون غني بفيتامين C الذي يساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين، الكولاجين هو بروتين يساعد على تقوية وحماية جذع الشعرة، مما يجعلها أقل عرضة للتكسر.

كيفية الاستخدام: يمكن أن يساعد وضع عجينة مصنوعة من قشر الليمون وزيت الزيتون على تغذية فروة الرأس وتقليل الأطراف المتقصفة.
 

-مقشر طبيعي

يحتوي قشر الليمون على زيوت طبيعية يمكن أن تساعد في تقشير البشرة، تساعد الخصائص الحمضية لقشر الليمون على تحطيم خلايا الجلد الميتة، مما يسمح بغسلها بسهولة، كما أنه يساعد على إزالة الشوائب من البشرة، ويتركها ناعمة وملساء.

كيفية الاستخدام: يمكن أن يؤدي خلط قشر الليمون مع السكر إلى إنشاء مقشر يمكن أن يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة ويترك بشرتك ناعمة وملساء.

المصدر:  boldsky

الليمون قشر الليمون الفوائد الجمالية لقشر الليمون فيتامين C حب الشباب الكولاجين

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علاج تجميلي قوي.. ماذا يحدث للجسم عند استخدام قشر الليمون؟

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