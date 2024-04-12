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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فوائد زيت السمك للشعر| النتيجة ستدهشك

تساقط الشعر
تساقط الشعر

يعد تساقط الشعر مشكلة تواجهها العديد من السيدات، ويمكن أن يكون الأمر مؤلمًا للغاية - مما يجعلنا نستخدم أي شيء وكل شيء لمنع المزيد من تساقط الشعر، لكن من المهم فهم أسباب تساقط الشعر قبل محاولة علاجه، حيث إن معظم العلاجات تكون غير فعالة عندما يكون السبب غير معروف.

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وبعض العلاجات يمكن أن تلحق الضرر بالشعر وفروة الرأس إذا لم يتم استخدامها بشكل صحيح! لكن هل تعلم أن زيت السمك قد يساعد في الوقاية من تساقط الشعر .

 

 زيت السمك غني بالأحماض الدهنية الأساسية، والتي تعتبر مهمة لنمو شعر صحي، كما أنه مصدر رائع لأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وتحسين الصحة العامة لفروة الرأس وبصيلات الشعر.

ولكن كيف يمكن لزيت السمك أن يساعد في منع تساقط الشعر؟ أظهرت الأبحاث أن زيت السمك يمكن أن يساعد في تقوية جذع الشعرة وتقليل تساقطه، ويمكنه أيضًا تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز نمو الشعر الصحي. ويمكنه أيضًا تقليل إنتاج هرمون DHT، وهو الهرمون الذي يمكن أن يساهم في تساقط الشعر

إذا كنت ترغب في الحصول على أقصى استفادة من المكملات الغذائية، فيجب عليك أيضًا التأكد من تناول نظام غذائي متوازن غني بالأحماض الدهنية الأساسية، وهذا يشمل الأطعمة مثل السلمون والتونة والماكريل والجوز وبذور الكتان.

المصدر:  boldsky

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