الحصاد الأسبوعي للتنمية المحلية.. تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال| إنفوجراف

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 83 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 20 أبريل حتي 26 أبريل الجاري 2024، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*السبت 20 أبريل*

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة نظم في 21 أبريل 2024، وهو الأسبوع الـ 32 من الخطة التدريبية للمحليات 2023/2024 دورة تدريبية لتطوير مهارات وإدارات منظومة حقوق الانسان، يشرف علي تنفيذها وحدة حقوق الانسان بالوزارة بالتعاون مع الأمانة الفنية لحقوق الانسان بوزارة الخارجية، ويستفيد منها 28 من رؤساء وحدات حقوق الإنسان لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد، وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة .

وشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في جولته التفقدية الموسعة والتي شملت عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظتي بورسعيد ودمياط، وتضمن برنامج الزيارة الآتي:

- تفقد مجمع مصانع "بيراميدز" لتصنيع الإطارات ومنتجات المطاط بالمنطقة الصناعية ببورسعيد.

- أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية عقب تفقُّده مصنع "بيراميدز" لتصنيع الإطارات ومنتجات المطاط.

- تفقد مصنع "فليه" للصناعات الغذائية وتكرير وتعبئة الزيوت ومصنع duck للأحذية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

- تفقد أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق مدخل مدينة دمياط من ناحية شطا.

- تفقد أعمال إنشاء مبنى ديوان عام محافظة دمياط وتطوير المنطقة المُحيطة.

- قام بزيارة ميناء دمياط لمتابعة الجهود المبذولة لسرعة إنهاء إجراءات شحن البضائع المخصصة للتصدير إلى جانب متابعة مراحل تقدم عدد من المشروعات الكبرى المنفذة بالميناء.

- أدلي رئيس الوزراء بتصريحات تليفزيونية عقب تفقده ميناء دمياط.

- تفقد مصنع "موبكو" لإنتاج الأسمدة بدمياط.

- تفقد مشروع إسكان "جنة" بمدينة دمياط الجديدة.

- تفقد مصنع شركة "شومان" لإنتاج ماكينات البلاستيك بالمنطقة الصناعية بدمياط.

- تفقد نادي وشاطئ "قادرون" لذوي الهمم بمدينة دمياط الجديدة.

- تفقد مصنع شركة "عبد المنعم قتيلو وأبنائه" لمنتجات الألبان والأغذية.

- تفقد مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بمدينة رأس البر.

- تفقد أعمال تطوير منطقة اللسان والممشى السياحي بمدينة رأس البر.

- في ختام جولته بمحافظتي بورسعيد ودمياط، شهد رئيس الوزراء افتتاح "كوبري دمياط التاريخي" بعد تنفيذ أعمال التطوير وإعادة التأهيل.



*الإثنين 22 أبريل*

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انطلاق البرنامج التدريبي المكثف بمركز التنمية المحلية للتدريب لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين والذى سيستمر لمدة 3 أسابيع لحوالي 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات وذلك بحضور ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية، مشيرًا إلي أن الوزارة بدأت الاستعدادات والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء بالتعاون مع وزارات التخطيط والإسكان والعدل والزراعة بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن .

*الثلاثاء 23 أبريل*

هنأ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمناسبة حلول الذكرى الاثنين والأربعين لعيد تحرير سيناء المجيد الذى أعاد للشعب المصري أرضه وعزته وكرامته .

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، نجوين ترونج ثوا نائب وزير الشئون الداخلية الفيتنامي ( المعنية بملف التنمية المحلية ) بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كل من نغوين هوي دونج سفير جمهورية فيتنام بالقاهرة وتران فان لونج نائب المدير العام نائب رئيس مكتب الممثلية المعنية بالحزب الحاكم وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ووزارة الشئون الداخلية الفيتنامية وأعضاء سفارة فيتنام بالقاهرة .

وعقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض آخر مستجدات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها فى مختلف القطاعات على أرض المحافظة، بما يحقق الهدف من تحسين الخدمات لأبناء الوطن فى هذه البقعة الغالية.

*الأربعاء 24 أبريل*

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة احتفل اليوم الأربعاء الموافق ٢٤ أبريل ٢٠٢٤ ، بانتهاء فعاليات ٣ دورات تدريبية تضمنها الأسبوع الثاني والثلاثون من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي 2023/2024 وهي: دورة تدريبية لتطوير مهارات وإدارات منظومة حقوق الانسان، يشرف علي تنفيذها وحدة حقوق الانسان بالوزارة بالتعاون مع الأمانة الفنية لحقوق الانسان بوزارة الخارجية، واستفاد منها 28 من رؤساء وحدات حقوق الإنسان لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ودورة ريادة الأعمال واستفاد منها 28 متدرب من العاملين بإدارات المشروعات ومكاتب مشروعك بالمحافظات، ودورة "دراسات الجدوى وخطط الصيانة والتشغيل" بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة والبنك الدولي واتحاد البلديات الهولندي واستفاد منها 44 متدرب من مديري التخطيط بالمدن والمراكز.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم ٢٨٧ والذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك لمناقشة عدد من الملفات الهامة.

*الخميس 25 أبريل*

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وفداً من البنك الدولى يضم كل من جون خير كاو، كبير متخصصي التنمية الحضرية وزيشان كريم، أخصائي حضري أول، وأمل فلتس، اخصائي أول تنمية اجتماعية ومجتمعية وألين اولافسن خبير اشراك القطاع الخاص، لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية وممثل عن وزارة التعاون الدولى.

*الجمعة 26 أبريل*

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بدء المحافظات فى تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية، من اليوم الجمعة الموافق 26 إبريل الجاري 2024، ووجه وزير التنمية المحلية السادة المحافظين بتطبيق قرار المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بكل قوة وحزم بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات الجديدة، بالإضافة إلى التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.

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