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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رقم صادم.. الأمم المتحدة تكشف عن الوقت اللازم لإزالة الركام من غزة

غزة
غزة

قال مسؤول بالأمم المتحدة اليوم، الجمعة، إن إزالة كمية الركام الهائلة والتي تشمل ذخائر لم تنفجر خلفتها الحرب الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة قد تستغرق نحو 14 عاما.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أدى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى تحويل جزء كبير من القطاع الساحلي الضيق، الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة، إلى ركام وأصبح معظم المدنيين بلا مأوى ويعانون من الجوع وخطر الإصابة بالأمراض.

وقال المسئول الكبير في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بير لودهامار خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إن الحرب خلفت ما يقدر بنحو 37 مليون طن من الركام في المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية.

وذكر أنه رغم استحالة تحديد عدد الذخائر التي لم تنفجر بالضبط والتي عُثر عليها في غزة، من المتوقع أن تستغرق إزالة الركام، ومن بينه أنقاض المباني المدمرة، 14 عاما في ظل ظروف معينة.

وأضاف «نعرف أن هناك عادة معدل فشل يصل إلى عشرة في المئة على الأقل من ذخيرة أطلقت ولم تعمل... نتحدث عن نحو 14 عاما من العمل بمئة شاحنة».

الأمم المتحدة الحرب الإسرائيلية العدوان الإسرائيلي على غزة العدوان الإسرائيلي

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