بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

يتضمن مؤتمر سامسونج القادم عدد من الإعلانات عن منتجات سامسونج الجديدة، وقد يأتي على رأسها الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي والتي قد شغلت بالفعل عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية.

ووفقا لموقع "sammobile "من المقرر أن ينطلق حدث” Galaxy Unpacked” القادم في منتصف شهر يوليو وذلك للقيام بالأعلان عن عدد من منتجات سامسونج، وفي أحدث التسريبات قد تم الكشِف عن عمر الشحن وذلك في حافظة سماعة Galaxy Buds3 Pro اللاسلكية قبل الإعلان الرسمي.

ويعد من بين المنتجات المقرر القيام بالإعلان عنها خلال الحدث هي الأعلان عن سماعة سامسونج اللاسلكية Buds3 Pro، والتي قد تم القيام برصدها في التسريبات والتي قدمت المزيد من التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار.

ولقد أوضحت التسريبات خطط سامسونج لدعم سماعة Samsung Galaxy Buds3 Pro اللاسلكية والتي تأتي بقدرة بطارية 500mAh

من جانب أخر لم يتم الكشف عن التسريبات حول سعة البطارية في السماعة، إلا أن إصدار Pro السابق من السماعات اللاسلكية يتميز بقدرة بطارية تصل إلى 58mAh.

على الجانب الآخر في تسريبات أخرى قد تم تسجيلها في منصة “TÜV SÜD” قد تم الكشف فيها عن تسجيل السماعة اللاسلكية وبسعة EB-BR630ABY فقط.