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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|إمكانياته هتبهرك.. اشتر هاتف فيفو Z9 Turbo بسعر «على قد الإيد» وهبوط أسعار التابلت.. شاومي تطلق تابلت جديدا بأعلى مواصفات بسعر رخيص جدا

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

إمكانياته هتبهرك.. اشتر هاتف فيفو Z9 Turbo بسعر «على قد الإيد»

أسعار معقولة وإمكانيات عصرية ستجدها في هاتف فيفو Z9 Turbo، فهو هاتف ضمن تشكيلة iQOO Z9، وينافس هاتف Redmi Turbo 3، كما أنه من بين الهواتف التي تتميز بمعالج Snapdragon 8s Gen 3.

أسعارها معقولة وإمكانياتها خارقة.. احم نفسك من الأمراض المفاجئة بهذه الأجهزة الذكية

لم تعد أجهز تتبع اللياقة البدنية نوعا من الرفاهيات، بل قد يلجأ إليها الكثيرين؛ لتتبع لياقتهم البدنية، وممارسة التمارين الرياضية، وقياس معدل ضربات القلب، ومستوى الأكسجين في الدم، وذلك  بأسعار معقولة.

وتعد أفضل هذه الأجهزة، وفقا لموقع "goodhousekeeping"، ما يلي:

بميزات مذهلة هتبهرك.. هاتف Infinix Note 40 5G

إذا كنت تبحثين عن هاتف بإمكانيات عصرية يمكنك شراء هاتف Infinix Note 40 5G   وتم اعتماده أيضًا من قبل FCC و Wi-Fi Alliance و BIS، إضافة إلى أنه قد ظهر ايضًا على Geekbench بالفعل.

وفقًا لموقع "gsmarena" يتم تشغيل  هاتف Infinix Note 40 5G  بواسطة معالج Helio G99 Ultimate من  شركة MediaTek.

هبوط أسعار التابلت..شاومي تطلق تابلت جديد بأعلى مواصفات بسعر رخيص جدا

أطلقت شركة شاومي ريدمي Redmi جهازًا لوحيًا جديدًا وبأسعار معقولة في السوق الهندية يُسمى Redmi Pad SE ، يعتبر هذا الجهاز اللوحي الجديد خليفة لجهاز Redmi Pad الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2022.

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