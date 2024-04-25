هبوط أسعار التابلت..شاومي تطلق تابلت جديد بأعلى مواصفات بسعر رخيص جدا

أطلقت شركة شاومي ريدمي Redmi جهازًا لوحيًا جديدًا وبأسعار معقولة في السوق الهندية يُسمى Redmi Pad SE ، يعتبر هذا الجهاز اللوحي الجديد خليفة لجهاز Redmi Pad الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2022.

مواصفات Redmi Pad SE

يقدم جهاز Redmi Pad SE شاشة LCD 8 بت بقياس 11 بوصة ودقة 1920 × 1200 بكسل، و تتميز الشاشة بمعدل تحديث 90 هرتز إلى جانب معدل أخذ عينات للمس 180 هرتز وسطوع ذروة يبلغ 400 شمعة. تأتي الشاشة مع شهادات TUV Rheinland للضوء الأزرق وخالية من الوميض مما يضمن إجهاد أقل للعين عند الاستخدام لفترات طويلة.

يعمل جهاز التابلت بمعالج Snapdragon 680، والذي يعتبر إصدارًا أقل قوة قليلاً مقارنة بمعالج Helio G99 الموجود في جهاز Redmi Pad لعام 2022.

ويأتي بثلاثة خيارات من الذاكرة العشوائية: 4 جيجا بايت / 6 جيجا بايت / 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4X، يقترن بمساحة تخزين 128 جيجابايت eMMC 5.1 وفتحة بطاقة microSD تدعم توسيع الذاكرة حتى 1 تيرابايت.

يحتوي الجهاز اللوحي على بطارية كبيرة بسعة 8000 مللي أمبير، حيث تزعم العلامة التجارية بأنها توفر وقت تشغيل فيديو لأكثر من 28 ساعة. كما يدعم الشحن بقوة 10 وات عبر منفذ USB Type-C.

يحتوي أيضًا على مقبس صوت 3.5 مم. من أجل الصوت، يتميز بإعداد رباعي السماعات مع ضبط Dolby Atmos بالإضافة إلى دعم الصوت عالي الدقة.

أما بالنسبة للسوفت وير، فيتميز الجهاز بنظام MIUI for Pad المستند على Android 13 ويتميز أيضًا بفتح قفل الوجه باستخدام الذكاء الاصطناعي. توجد كاميرتان بالجهاز اللوحي، واحدة بدقة 8 ميجابكسل في الخلف ومستشعر 5 ميجابكسل في الأمام. فيما يتعلق بالاتصال، فهو يتمتع بشبكة Wi-Fi ثنائية النطاق (2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز) إلى جانب Bluetooth 5.0. يزن 478 جرامًا ويبلغ قياسه 255.53 × 167.08 × 7.36 مم.

السعر

أسعار Redmi Pad SE في الهند هي كما يلي:

• 4 جيجابايت رام + 128 جيجابايت تخزين: 12999 روبية أي ما يعادل 7000 جنيه مصري تقريبا.

• 6 جيجابايت رام + 128 جيجابايت تخزين: 13999 روبية أي ما يعادل 8000 جنيه مصري تقريبا

• 8 جيجابايت رام + 128 جيجابايت تخزين: 14999 روبية أي ما يعادل 8600 جنيه مصري تقريبا

• جراب Redmi Pad SE: 1299 روبية

سيتوفر الجهاز اللوحي بدءًا من 24 أبريل حصريًا على Amazon و Flipkart و Mi eStore والعديد من قنوات البيع بالتجزئة.