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رئيس الوزراء: جلسة "صحة المواطن" يـ"منتدى مصر" تحظى باهتمام كبير من الدولة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء: جلسة "صحة المواطن" يـ"منتدى مصر" تحظى باهتمام كبير من الدولة

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة مستجدات جلسة "صحة المواطن"، وذلك خلال متابعة تحضيرات "منتدى مصر 2026"، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بالعاصمة الجديدة.

وقد حضر الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدد من المسئولين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة مستجدات جلسة "صحة المواطن" بالمنتدى، التي تحظى باهتمام كل مواطن مصري باعتبار الصحة أحد الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، مشيرًا إلى أن الدولة تضع قطاعي الصحة والتعليم في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة الراهنة، انطلاقًا من حرصها على الاستثمار في بناء الإنسان المصري والارتقاء بجودة حياته.

وتستهدف الجلسة تقييم ما تحقق في المنظومة الصحية وانعكاساته على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واستعراض التجارب والممارسات الناجحة للاستفادة منها، فضلًا عن مناقشة أبرز التحديات القائمة، وتحديد مستهدفات التطوير خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، تواصل الدولة جهودها للارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال تطوير المنشآت الطبية وتحديث تجهيزاتها، ورفع كفاءة الكوادر العاملة بالقطاع، وتحسين آليات تقديم الخدمات العلاجية والوقائية، بما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها في مختلف المحافظات.

كما تستهدف جهود التطوير تعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بما يدعم استدامة الخدمات الصحية ويرفع قدرة المنظومة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

مدبولي الوزراء الصحة والسكان

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