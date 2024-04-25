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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعارها معقولة وإمكانياتها خارقة.. احم نفسك من الأمراض المفاجئة بهذه الأجهزة الذكية

بأسعار معقولة وإمكانيات
بأسعار معقولة وإمكانيات خارقة .. أحمي نفسك من الأمراض الكارث

لم تعد أجهز تتبع اللياقة البدنية نوعا من الرفاهيات، بل قد يلجأ إليها الكثيرين؛ لتتبع لياقتهم البدنية، وممارسة التمارين الرياضية، وقياس معدل ضربات القلب، ومستوى الأكسجين في الدم، وذلك  بأسعار معقولة.

وتعد أفضل هذه الأجهزة، وفقا لموقع "goodhousekeeping"، ما يلي:


1- جهاز Xiaomi Band 7 Pro

يحتوي جهاز  Xiaomi Band 7 Pro على شاشة تتيح للمستخدمين عرض المعلومات دون الحاجة إلى استخدام الهاتف ويحتوي الجهاز على شاشة  AMOLED كبيرة الحجم وعمر بطارية طويل يصل إلى 12 يومًا.

يدعم الجهاز إمكانية تتبع معدل ضربات القلب، وقياس مستوى الأكسجين في الدم وتتبع النوم، ويُباع جهاز Band 7 Pro بسعر قدره 59 دولارًا.

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2- جهاز Xiaomi Smart Band 8

يعد جهاز Xiaomi Smart Band 8 من أفضل أجهزة تتبع اللياقة البدنية  ويحتوي على شاشة AMOLED وبطارية كبيرة.

يمكن لجهاز Xiaomi Smart Band 8 أيضا تتبع معدل ضربات القلب وتشبع الدم بالأكسجين وتتبع النوم والإجهاد. وذلك بجانب بطارية تعمل  تصل إلى أسبوعين أو أكثر إذا أوقفت تشغيل خاصية التشغيل الدائم للشاشة ويباع الجهاز  بسعر قدره 44 دولارًا.

3- جهاز Amazfit Band 7

يعد  جهاز Amazfit Band 7 خيارًا مناسبًا لمن يبحثون عن جهاز لتتبع اللياقة البدنية منخفض السعر فهو خفيف الوزن، ويضم شاشة AMOLED  وعمر بطارية طويل يصل إلى 18 يومًا.

يساعد الجهاز في تتبع معدل ضربات القلب ، ومستوى الأكسجين في الدم، ومستوى الإجهاد، ويدعم أكثر من 120 وضعًا رياضيًا، و يمكنك استخدامه في أثناء السباحة ويُباع الجهاز بسعر قدره 45 دولارًا.

اللياقة البدنية مستوى الأكسجين معدل ضربات القلب أسعار معقولة جهاز Xiaomi Band 7 Pro

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