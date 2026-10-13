افتتاح مدرستين جديدتين بمركز فايد بحضور وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسماعيلية

شهد النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب، فعاليات افتتاح صرحين تعليميين جديدين بمركز ومدينة فايد، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة التعليمية والتوسع في إقامة المدارس الحديثة ذات الطابع والتخصص المتطور للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

كانت البداية مع افتتاح "مدرسة مستقبل مصر المصرية الإيطالية" بقرية فنارة، والتي تُعد خطوة نوعية مميزة في تطوير التعليم بالمنطقة.

وقد شارك النائب سيد عبد الجليل في الافتتاح إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية، وبحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أركان حرب نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، والعقيد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، والنائب سامي سليم، عضو مجلس النواب، وأيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، والمحاسب محمد علي محمد، رئيس مركز ومدينة فايد،

ولفيف من القيادات التنفيذية والتربوية بالمحافظة.

وخلال الافتتاح، شارك النائب سيد عبد الجليل والحضور في جولة تفقدية شاملة لأروقة مدرسة مستقبل مصر المصرية الإيطالية، شملت الفصول الدراسية الحديثة، المعامل المجهزة بأحدث التقنيات، والملاعب الرياضية، للاطلاع على جاهزية المدرسة وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تخدم أبناءنا الطلاب.

في السياق ذاته، امتدت الجولة لتشمل افتتاح "مدرسة فنارة سكة حديد"، بحضور النائب سيد عبد الجليل، والمحافظ، ووكيل وزارة التربية والتعليم، والنائب سامي سليم.

هذا وقد أكد النائب سيد عبد الجليل حرصه المستمر على الاهتمام بقطاع التعليم ودعم جميع المشروعات الخدمية والتعليمية التي تمس حياة المواطنين بمراكز الدائرة الثالثة بالمحافظة، مثمناً الجهود المبذولة من وزارة التربية والتعليم والأجهزة التنفيذية وجهاز مستقبل مصر في النهوض بالعملية التعليمية.