شهد الدكتور المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، مراسم وضع حجر الأساس لمصنع كوري، بالمنطقة الصناعية بأبو خليفة، في خطوة جديدة لدعم الاستثمار وتعزيز النشاط الصناعي بالمحافظة، في إطار احتفالات محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي.



وأشاد نائب المحافظ بعمق العلاقات المصرية الكورية، مؤكدًا أن وضع حجر الأساس للمصنع يمثل إضافة مهمة للقطاع الصناعي والاستثماري، وخطوة نحو توفير فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

كما أكد أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير بيئة جاذبة للصناعة والإنتاج والتصدير، بما يعزز مكانة مصر مركزًا إقليميًّا للتصنيع والتجارة.

وأشار نائب المحافظ إلى أن العلاقات المصرية الكورية تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون والصداقة، وتشهد تطورًا مستمرًّا في مختلف المجالات، لا سيما التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وشهد مراسم وضع حجر الأساس كلٌّ من مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية كيم وان جونغ، سفير جمهورية كوريا لدى مصر.