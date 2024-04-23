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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|أرخص هاتف رائد في 2024.. تسريبات تكشف مفاجأة كبرى من سامسونج وتستبدل شاشات هواتفها بعد شكوى الكثير من العلماء فما القصة؟

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

سامسونج تستبدل شاشات هواتفها بعد شكوى الكثير من العلماء فما القصة؟

بعد شكوى الكثير من العملاء حاملي  هواتف  جالاكسي S21 و S22 والتي تعد مزودة بشاشات “سوبر أموليد” المصابة بمشكلة الشاشة الخضراء والتي قد اشتكى منها بعض المستخدمين  مع هواتف سامسونج الراقية

بإمكانيات مذهلة.. تسريبات حول سعر هاتف Google Pixel 8a

فيفو تعلن رسميًا عن هاتف مميز ببطارية 6000 مللي أمبير

تلفاز Redmi Max على قد الإيد وإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائه

إذا كنت تبحثين عن تلفاز بمواصفات خاصة وإمكانيات عصرية يمكنك شراء  تلفاز Redmi Max بحجم 100 بوصة، وهو تلفاز ذكي يلبي احتياجات محبي الترفيه والألعاب في الصين.

وفقا لموقع “ indiatoday.in” يتميز تلفاز Redmi Max بشاشة ضخمة مقاس 100 بوصة وبدقة 4K يصل معدل التحديث بالشاشة إلى 144 هرتز مع دعم تقنية معدل التحديث المتغير (VRR). 

أرخص هاتف رائد في 2024.. تسريبات تكشف مفاجأة كبرى من سامسونج 

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعتزم إطلاق هاتف  Galaxy S24 FE كنسخة أرخص من هاتف Galaxy S24 الرائد، حيث سيتم تخصيص الهاتف للشباب ولمحبي هواتف الفئة المتوسطة.

وبحسب موقع GSMArena فإنه من المحتمل الإعلان عن هاتف Galaxy S24 FE في أواخر العام الحالي، وذلك بعد تقارير سابقة رجحت إطلاقه بحلول فصل الصيف. 

 

حاملي هواتف جالاكسي هواتف جالاكسي S21 و S22 تلفاز Redmi Max هاتف Galaxy S24 FE

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