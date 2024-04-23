سامسونج تستبدل شاشات هواتفها بعد شكوى الكثير من العلماء فما القصة؟

بعد شكوى الكثير من العملاء حاملي هواتف جالاكسي S21 و S22 والتي تعد مزودة بشاشات “سوبر أموليد” المصابة بمشكلة الشاشة الخضراء والتي قد اشتكى منها بعض المستخدمين مع هواتف سامسونج الراقية

وفقا لموقع" androidpolice "قد شملت الأجهزة المؤهلة لاستبدال الشاشة مجانًا الهواتف المُصابة ضمن سلسلة هواتف جالاكسي S20 ونوت 20 وذلك قبل أن توسع سامسونج برنامجها ليشمل الهواتف ضمن سلسلة S21 و S22 مما دفع الشركة إلى إطلاق ذلك البرنامج لاستبدال الشاشة مجانًا لمرة واحدة في بعض الأسواق منذ العام الماضي.

وأفاد المستخدمون المتضررون بأن الخطوط الخضراء والتي تظهر على الشاشة تعيق إمكانية استخدام الجهاز على نحو كبير، ويمكن أن تجعل المهام الصغيرة مثل فتح التطبيقات صعبة ومحبطة في وجودها.

وتقدم سامسونج استبدالًا مجانيًا للشاشة، بالإضافة أيضًا إلى استبدال البطارية مجانًا، لكن مع الإشارة إلى أن الموعد النهائي لحجز عملية الإصلاح ينتهي خلال الشهر الجاري داخل الهند، وبعدها سوف يتعين على المستخدمين دفع تكاليف الإصلاح كاملة.

ويمكن أن يفيد ذلك الإصلاح في إطالة العمر الافتراضي وذلك لهواتف سامسونج المتضررة، لأن سلسلة S21 و S22 ما زالت تتلقى التحديثات من سامسونج حتى الآن.