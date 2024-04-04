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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

موبايل موتورولا جديد بربع سعر هواتف سامسونج.. اعرف التفاصيل

خليك ناصح وأنت بتشتري..موبايل
خليك ناصح وأنت بتشتري..موبايل موتورولا جديد ورائع بربع سعر م

هناك انخفاض ملحوظ في سعر هاتف Motorola Moto G (2023) من الفئة المتوسطة والذي تم إصداره العام الماضي، مما يجعله صفقة رائعة. لذلك إليك كل ما تريد معرفته بشأن السعر الجديد والمواصفات.

 

خصم على هاتف Motorola Moto G (2023)

 

 تم الكشف عن هاتف Moto G (2023) لأول مرة في عام 2023 بسعر 250 دولار أمريكي، لكنه الآن مدرج على موقع أمازون مقابل 150 دولار أمريكي فقط. هذا يعني خصمًا مباشرًا بقيمة 100 دولار أمريكي أو حوالي 40 %. في نطاق السعر هذا، يعد Moto G 5G صفقة مميزة للباحثين عن هاتف من الفئة المتوسطة.

يتميز هاتف Moto G بشاشة 6.5 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز ودقة HD +. يعمل بمعالج Snapdragon 480+ 5G مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية. يمكنك زيادة سعة التخزين حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD. 

الكاميرا الخلفية عبارة عن مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل إلى جانب مستشعر ماكرو 2 ميجابكسل في حين أن الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجابكسل. يمكن لكلا الكاميرتين الأمامية والخلفية تسجيل مقاطع فيديو بدقة 1080 بيكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية. 

يوفر هذا الجهاز بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات. تشمل الميزات البارزة الأخرى مكبرات صوت ستيريو مع دعم Dolby Atmos ومقبس سماعة رأس 3.5 مم ومنفذ USB Type-C.

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