شكوى تثير الجدل لمستخدمي هواتف سامسونج.. ما القصة

مشكلات عديدة أثار بها مستخدمي هواتف سامسونج الجدل وذلك بعد شكوى الكثير منهم وخاصة مستخدمي هواتف سامسونج جالاكسي S23 وذلك من وجود مشكلة في عدم استجابة مستشعر بصمات الأصابع للمس على النحو المعتاد، إذ يتعين عليهم النقر عدة مرات لتسجيل الإدخال عبر اللمس وذلك بعد تحديث “One UI 6.1 ” الأخير الذي قد أطلقته الشركة.

وكان مستخدمو هواتف جالاكسي S23 قد اشتكوا أيضًا من أن الشاشة لم تعد ، لكن سامسونج اتهمت تطبيق جوجل الرسمي بالتسبب في المشكلة، ونفت علاقة التحديث بتلك المشكلة، في حين اشتكى آخرون من بطء في عملية الشحن بعد التحديث.

وووفقا لموقع “ androidpolice ” لاحظ مستخدمو الهواتف أن مستشعر بصمات الأصابع بعد التحديث قد بات لا يتعرف البصمات وذلك إلا بعد وضع الإصبع عدة مرات، بالإضافة إلى تأخير لثوانٍ وذلك لحين اكتمال تعرّف البصمات ثم القيام بفتح قفل الشاشة.

وقد استجابت شركة سامسونج لتلك البلاغات، وأكدت أنها على دراية بتلك المشكلة، وتسعي لإصلاحها في الوقت الحالي بعد التحققت من وجود مشكلة بمستشعر بصمات الأصابع تعد متواجدة في بعض أجهزة المستخدمين، مشيرًا إلى سعيها للتخطط للقيام بإصدار تحديث لحل المشكلة