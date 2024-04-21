فيفو تعلن رسميًا عن هاتف مميز ببطارية 6000 مللي أمبير

أعلنت شركة "Vivo" الصينية رسميًا، إطلاق هاتفها vivo T3x 5G من الفئة المتوسطة مع عدد من المواصفات الكبيرة أبرزها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف فيفو vivo T3x 5G سيأتي بشاشة من نوع LCD قياس 6.72 بوصة، مع جودة +FHD ، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع ذروة سطوع محلية تبلغ 1000 شمعة في المتر المربع.

وسيقدم هاتف فيفو vivo T3x 5G كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة f/1.8 ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل موجودة داخل فتحة مثقوبة.

وسيعمل هاتف فيفو vivo T3x 5G بمعالج من نوع Snapdragon 6 Gen 1 SoC من شركة كوالكوم الأمريكية، مقترنً بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر فتحة microSD.

وسيحتوي هاتف فيفو vivo T3x 5G على بطارية سعة 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقوة 44 وات، وتدعي شركة فيفو أنها تستطيع الاحتفاظ بنسبة 80٪ من سعتها بعد 4 سنوات من الاستخدام. مع نظام التشغيل Android 14 وواجهة المستخدم Funtouch OS 14.