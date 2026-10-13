قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العدل اليمنية: الحوثيون يستولون على الموارد النفطية ويبيعونها في السوق السوداء
مجلس الوزراء السعودي: ميليشيا الحوثي ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها الآثمة
مهاجما إيران والفصائل المسلحة في اليمن.. ترامب: طهران دولة فاشلة وقرار أمريكي مرتقب
ترامب يتوجه إلى كنتاكي السبت المقبل ضمن جولة انتخابات التجديد النصفي
روسيا تدعو الصين إلى الاستثمار في البُنى التحتية لقطاع السياحة والفنادق
ثابتة بدون تغيير.. أسعار الذهب في الصاغة الآن
موعد مباراة برشلونة وجالاتاسراي في دوري أبطال أوروبا
بدر عبد العاطي يلتقي أبناء الجالية المصرية في تايلاند ويؤكد استمرار رعاية مصالحهم
مجلس الوزراء السعودي: لن نسمح بتهديد أمن المملكة والملاحة في البحر الأحمر وباب المندب
أوروبا تشدد قبضتها على الهجرة.. فون دير لاين تدفع نحو ترحيل أسرع وتوسيع صلاحيات «فرونتكس»
التوقيت الشتوي 2026.. المواعيد الجديدة لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي
القوات المسلحة اليمنية: استهدافات الجبهتين الشرقية والجنوبية ركزت على تفكيك منظومة الدفاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيف تخترق جماعة الإخوان الإرهابية وعي الأجيال الجديدة؟ .. إسلام الكتاتني يجيب

إسلام الكتاتني
إسلام الكتاتني
محمود زيدان

أكد إسلام الكتاتني، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان تولي اهتمامًا كبيرًا باستقطاب الأطفال والمراهقين والشباب، مشيرًا إلى أن استهداف هذه الفئات يبدأ في سن مبكرة للغاية، ويمتد إلى مراحل التعليم المختلفة، وصولًا إلى المرحلة الجامعية.

وأوضح الكتاتني، خلال مداخلة عبر «zoom»، مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة «Dmc»، أن الجماعة تعتمد على تقسيمات تنظيمية تستهدف الطلاب بمراحلهم العمرية المختلفة، من خلال أقسام تشمل طلاب الجامعة والمرحلة الثانوية و«الأشبال»، لافتًا إلى أن برامج الاستقطاب قد تبدأ مع الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، بل وما قبلها.

وأضاف أن تضييق الخناق على التنظيم داخل مصر دفعه إلى الاعتماد بصورة أكبر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوظيف الألعاب الإلكترونية للوصول إلى الأطفال الصغار، ومحاولة بناء قنوات تواصل معهم والتأثير في أفكارهم تدريجيًا.

وأشار الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية إلى أن الاستهداف لا يقتصر على الأطفال، بل يمتد إلى طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية والشباب الجامعي، مؤكدًا أن الفضاء الإلكتروني أصبح إحدى أبرز ساحات المواجهة مع الجماعة.

ولفت الكتاتني، إلى أن المواجهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تمثل تحديًا كبيرًا، في ظل وجود أعداد ضخمة من الحسابات الإلكترونية واللجان التي تعمل على نشر المحتوى والتأثير في المستخدمين، معتبرًا أن هذه المواجهة تختلف عن معركة الفضائيات التي يرى أنها شهدت نجاحًا في التصدي لخطاب الجماعة.

أخبار توك شو الإخوان وعي المصريين الوعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية

بالأسماء.. أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل| صور

الاهلي وبيراميدز

محمد شبانة: بيراميدز المنافس الأول للأهلي على الدوري

ترشيحاتنا

الهلال السعودي

إنزاجي يقرر إراحة ثنائي الهلال قبل مواجهة السد في دوري أبطال آسيا للنخبة

ريال مدريد

عودة دين هاوسن لقائمة ريال مدريد قبل مواجهة روما في دوري أبطال أوروبا

الاهرامات

أهرامات الجيزة تستعد لاستضافة جولة «لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز» في أكتوبر 2026

بالصور

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

فيديو

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد