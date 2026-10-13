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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من 5 إلى 18 سنة.. شروط التقديم ومراحل التحكيم في جائزة المبدع الصغير

إنتصار السيسي
إنتصار السيسي

أكدت أميرة فرج، المنسق الإعلامي لجائزة الدولة للمبدع الصغير، أن الجائزة، التي تُقام برعاية السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، تستهدف اكتشاف المواهب المصرية الواعدة في سن مبكرة، وتشجيع الأطفال على الإبداع والابتكار في مجالات الثقافة والآداب والفنون، بداية من سن 5 سنوات وحتى 18 عامًا.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع شريف بديع في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الجائزة تستهدف منح الأطفال فرصة لإظهار مواهبهم وتنمية قدراتهم الإبداعية، بما يسهم في اكتشاف جيل جديد من المبدعين في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن المشاركة تشمل ثلاثة مجالات رئيسية، هي الآداب، والفنون، والإبداع والابتكار.

وأشارت إلى أن مجال الآداب يضم ثلاثة فروع، هي القصة القصيرة، والشعر، والتأليف المسرحي، فيما يشمل مجال الفنون الرسم، والعزف، والغناء.

وأضافت أن مجال الإبداع والابتكار يتضمن فرعين، هما التطبيقات والمواقع، والابتكارات العلمية، ليصل إجمالي الفروع التي يمكن للأطفال المشاركة فيها إلى 8 فروع متنوعة تتيح لهم تقديم أعمالهم وإبراز قدراتهم في المجالات المختلفة.

وأوضحت أن لجان التحكيم تضم متخصصين قادرين على تقييم الأعمال المقدمة، والتأكد من أن الطفل هو صاحب العمل الإبداعي، وذلك من خلال مقابلات مباشرة واختبارات تُجرى للمتأهلين.

وأضافت أن استخدام الذكاء الاصطناعي يخضع لضوابط تختلف باختلاف طبيعة المجال، مشددة على عدم السماح بالاستعانة به في كتابة الأعمال الأدبية، مثل القصص والشعر والتأليف المسرحي، لضمان أن تعكس الأعمال المقدمة إبداع الطفل وقدراته الحقيقية.

المبدع الصغير إنتصار السيسي جائزة

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