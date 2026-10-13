رحم الله من خرج يطلب رزقه.. مشاري راشد ينعى المصريين ضحيتي إطلاق النار في الخرطوم

نعى الشيخ مشاري راشد العفاسي السائقين المصريين محمد لطفي السيد شخبة وإكرامي محمد شفيق، اللذين لقيا مصرعهما إثر حادث إطلاق نار في العاصمة السودانية الخرطوم، الاثنين 12 أكتوبر، معربًا عن خالص تعازيه لأسرتيهما وأهاليهما في مصر.

وكتب مشاري راشد، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «خالص العزاء لأهلنا في مصر ولأسرتي السائقين اللذين قُتلا في الخرطوم. رحم الله من خرج يطلب رزقه ولم يعد إلى أهله، اللهم اجبر مصابهم».

وأسفر الحادث، الذي وقع بمنطقة السوق المحلي في الخرطوم، عن مقتل السائقين وإصابة مواطن مصري ثالث، خضع لعملية جراحية ناجحة وأصبحت حالته مستقرة، وفقًا لوزارة الخارجية المصرية.

وتواصل السلطات المصرية والسودانية التنسيق لاستكمال إجراءات إعادة جثماني الضحيتين إلى مصر، فيما تجرى التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، بعد توقيف المتهم وضبط السلاح المستخدم.