أسامة ربيع: قناة السويس قادرة على استقبال 100% من أسطول الحاويات العالمي

قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إن القناة تحظى بأهمية استراتيجية لتجارة الحاويات لما تحققه من وفر تشغيلي باختصار الوقت والمسافة، فضلًا عن مساهمتها في تعزيز مفهوم اقتصاديات الحجم لسفن الحاويات، مشيرا إلى أن القناة قادرة على استقبال 100% من سفن أسطول الحاويات العالمي.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة مع كريستين كابو نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة "CMA CGM" وطارق زغلول الرئيس التنفيذي لـ "CMA CGM" في مصر والسودان، عبر تقنية الفيديوكونفرانس؛ استكمالا لسلسلة اللقاءات الدورية بين الجانبين لمتابعة سياسات إبحار المجموعة الفرنسية" CMA CGM" عبر قناة السويس، ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، وحث الخطوط الملاحية العالمية على العودة الكاملة لقناة السويس.

وأشار رئيس الهيئة إلى ما تفرضه التحديات الراهنة من ضغط متزايد على سلاسل الإمداد العالمية وانعكاسها بصورة مباشرة على ارتفاع أسعار الوقود ونوالين الشحن، مؤكدا حرص الهيئة على دعم عملائها من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الملاحية واللوجيستية لتظل الممر الأسرع والأكثر كفاءة واستدامة.

وأوضح أن التقارير الملاحية بالقناة رصدت زيادة معدلات عبور سفن الحاويات التابعة للخط الملاحي "CMA CGM" من فئتي السفن المتوسطة والكبيرة والتي تزداد حمولة السفينة بها على 130 ألف طن، حيث شهدت حركة الملاحة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026 عبور 166 سفينة من فئتي السفن المتوسطة وكبيرة الحجم بإجمالي حمولات صافية قدرها 29 مليون طن مقارنة بعبور 16 سفينة من تلك الفئتين بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.4 مليون طن خلال ذات الفترة من العام الماضي.

من جانبها.. أعربت كريستين كابو عن اعتزازها بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع هيئة قناة السويس، قائلة "إن المجموعة تواصل عودة خدماتها الملاحية عبر قناة السويس كمسار دائم ومُستدام"، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون المستقبلي.

يذكر أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم عبور سفينة الحاويات العملاقة "CMA CGM PANTHEON" في رحلتها البحرية الأولى عبر قناة السويس ضمن قافلة الشمال قادمة من المغرب ومتجهة إلى ماليزيا بحمولة 221 ألف طن، كما عبرت القناة ضمن القافلة الشمال سفينة الحاويات" CMA CGM MONTE CRISTI".