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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متابعة مستجدات التحضيرات الجارية لـ "منتدى مصر .. مدبولي يستعرض محاور النقاش المقترحة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة اجتماعاته بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة مستجدات التحضيرات الجارية لانطلاق فعاليات وجلسات "منتدى مصر 2026"، الذي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة بتنظيمه خلال الفترة من 19 حتى 24 من شهر أكتوبر الجاري.

وفى هذا الإطار عقد رئيس الوزراء اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة واستعراض محاور وملفات النقاش التي سيتم عرضها خلال جلستي "ماذا يتعلم أبناؤنا ... وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل"، و"الثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية"، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، و/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة.

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى أنه سيتم خلال جلسة المنتدى المتعلقة بالتعليم، استعراض تقييم متكامل لما تحقق في مختلف مراحل العملية التعليمية سواء الجامعية، أو قبل الجامعية، وتحديد الفجوات التي لا تزال بحاجة إلى استكمال لمزيد من الجهود، بحيث تكون ضمن أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، سعياً لتلبية احتياجات المواطنين من هذا القطاع المهم، وتحقيقاً لمزيد من الأهداف المرجوة منه.

وأوضح رئيس الوزراء أننا نستهدف من خلال ما سيتم استعراضه من مقترحات ورؤي، وكذا ما سيدار من نقاشات تحديد أولويات تطوير قطاع التعليم استشرافاً لمقتضيات المستقبل، وذلك بما يشمل العمل على تحسين نواتج التعلم، وتمكين المُعلم، وربط المناهج بالتطبيق العملي، وتعزيز أوجه الشراكة مع سوق العمل ومؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في تنمية قدرات الطلاب، وتأهليهم لتلقي العلم بشكل مستمر، هذا فضلا عن التكيف مع التحولات التكنولوجية والرقمية، واستعدادات الطلاب لمواكبة تلك التحولات.

وفيما يتعلق بالجلسة التي سيتم عقدها تحت عنوان "الثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية"، أشار رئيس الوزراء إلى أنها ستتضمن مناقشة واستعراض العديد من الموضوعات والملفات الثقافية، وكذا التطرق إلى الفجوة بين القيم والسلوك المجتمعي، والوقوف على مسبباتها، وأوجه العمل المختلفة لتقليصها، فضلا عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على السلوك الفردي والمجتمعي، ومناقشة دور الدولة والمؤسسات الدينية والثقافية والفنية والتعليمية بالكامل، هذا بالإضافة إلى تناول دور الأسرة في ترسيخ القيم الاجتماعية المشتركة، وقياس مدى انعكاسها على سلوك المواطنين.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ما يحظى به قطاعا التعليم والثقافة من اهتمام بالغ، سواء من جانب الدولة، أو من جانب أبناء الشعب المصري، الذين شاركوا بالعديد والعديد من الآراء والمقترحات عبر المنصة الالكترونية لـ "منتدي مصر 2026"، وذلك بالنظر لدورهما المحوري في بناء الانسان المصري الواعي والمواكب لمختلف التطورات التكنولوجية العالمية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أننا نتطلع في ختام فعاليات وجلسات "منتدى مصر 2026" إلى الوصول إلى برامج وخطط تنفيذية مستقبلية بمشاركة الخبراء والمتخصصين، تتضمن محاور وسياسات، تسهم في مواجهة التحديات، وتلبي احتياجات المواطنين وترد على شواغلهم في مختلف القطاعات والمجالات، وخاصة في قطاعي التعليم والثقافة.

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح العملية التعليمية تطوير قطاع التعليم

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