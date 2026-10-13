قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العدل اليمنية: الحوثيون يستولون على الموارد النفطية ويبيعونها في السوق السوداء
مجلس الوزراء السعودي: ميليشيا الحوثي ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها الآثمة
مهاجما إيران والفصائل المسلحة في اليمن.. ترامب: طهران دولة فاشلة وقرار أمريكي مرتقب
ترامب يتوجه إلى كنتاكي السبت المقبل ضمن جولة انتخابات التجديد النصفي
روسيا تدعو الصين إلى الاستثمار في البُنى التحتية لقطاع السياحة والفنادق
ثابتة بدون تغيير.. أسعار الذهب في الصاغة الآن
موعد مباراة برشلونة وجالاتاسراي في دوري أبطال أوروبا
بدر عبد العاطي يلتقي أبناء الجالية المصرية في تايلاند ويؤكد استمرار رعاية مصالحهم
مجلس الوزراء السعودي: لن نسمح بتهديد أمن المملكة والملاحة في البحر الأحمر وباب المندب
أوروبا تشدد قبضتها على الهجرة.. فون دير لاين تدفع نحو ترحيل أسرع وتوسيع صلاحيات «فرونتكس»
التوقيت الشتوي 2026.. المواعيد الجديدة لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي
القوات المسلحة اليمنية: استهدافات الجبهتين الشرقية والجنوبية ركزت على تفكيك منظومة الدفاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المستشار الألماني يدين هجمات الفصائل اليمنية على السعودية ويؤكد تضامن برلين مع الرياض

المانيا
المانيا
ثسم الخارجي

أجرى المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، فريدريش ميرتس، اتصالًا هاتفيًا مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، أعرب خلاله عن إدانة بلاده للهجمات التي نفذتها الفصائل اليمنية واستهدفت المملكة العربية السعودية، مؤكدًا تضامن ألمانيا مع الرياض في مواجهة التهديدات التي تمس أمنها واستقرارها.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن الحكومة الألمانية، الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، تناول الاتصال الهجمات الحوثية الأخيرة، بما فيها الهجوم الذي استهدف مطار الرياض، إلى جانب تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد الإقليمي.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، أن المستشار ميرتس أدان بأشد العبارات الهجمات التي وصفها بالإرهابية، مشيرًا إلى اتفاق الجانبين على ضرورة وقفها فورًا، في ظل ما تمثله من تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين.

كما شدد المستشار الألماني على ضرورة إنهاء القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب، داعيًا إيران إلى الدخول في مفاوضات جادة، ووقف الأنشطة التي تسهم في زعزعة استقرار المنطقة، فضلًا عن ضمان فتح مضيق هرمز بصورة دائمة ودون قيود.

وناقش الجانبان كذلك تداعيات الصراع الإقليمي على أسعار الطاقة في ألمانيا، والسبل الممكنة لاحتواء آثاره الاقتصادية وتحقيق الاستقرار.

ويأتي الاتصال في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا أمنيًا متزايدًا، وسط تحركات واتصالات دبلوماسية تستهدف احتواء التوترات وتعزيز أمن المنطقة والممرات البحرية الحيوية للتجارة الدولية.

المانيا السعودية ولي العهد السعودي المستشار الألماني برلين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية

بالأسماء.. أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل| صور

الاهلي وبيراميدز

محمد شبانة: بيراميدز المنافس الأول للأهلي على الدوري

ترشيحاتنا

الحركة

محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات موسعة لمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية

جامعة بني سويف

جامعة بني سويف: إحالة واقعة وفاة أحد المواطنين أمام المستشفى الجامعي إلي النيابة العامة ⁩

اقتصادية قناة السويس

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر أساس مصنع كوري للملابس الرياضية باستثمارات 30 مليون دولار

بالصور

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

فيديو

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد