المستشار الألماني يدين هجمات الفصائل اليمنية على السعودية ويؤكد تضامن برلين مع الرياض

أجرى المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، فريدريش ميرتس، اتصالًا هاتفيًا مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، أعرب خلاله عن إدانة بلاده للهجمات التي نفذتها الفصائل اليمنية واستهدفت المملكة العربية السعودية، مؤكدًا تضامن ألمانيا مع الرياض في مواجهة التهديدات التي تمس أمنها واستقرارها.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن الحكومة الألمانية، الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، تناول الاتصال الهجمات الحوثية الأخيرة، بما فيها الهجوم الذي استهدف مطار الرياض، إلى جانب تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد الإقليمي.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، أن المستشار ميرتس أدان بأشد العبارات الهجمات التي وصفها بالإرهابية، مشيرًا إلى اتفاق الجانبين على ضرورة وقفها فورًا، في ظل ما تمثله من تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين.

كما شدد المستشار الألماني على ضرورة إنهاء القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب، داعيًا إيران إلى الدخول في مفاوضات جادة، ووقف الأنشطة التي تسهم في زعزعة استقرار المنطقة، فضلًا عن ضمان فتح مضيق هرمز بصورة دائمة ودون قيود.

وناقش الجانبان كذلك تداعيات الصراع الإقليمي على أسعار الطاقة في ألمانيا، والسبل الممكنة لاحتواء آثاره الاقتصادية وتحقيق الاستقرار.

ويأتي الاتصال في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا أمنيًا متزايدًا، وسط تحركات واتصالات دبلوماسية تستهدف احتواء التوترات وتعزيز أمن المنطقة والممرات البحرية الحيوية للتجارة الدولية.