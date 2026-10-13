مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق تداولاته على ارتفاع

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (34.18) نقطة، ليصل إلى مستوى (10318.18) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (3.2) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (163) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (104) شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (146) شركة.

وكانت أسهم شركات الأسماك، وحديد وطني، وجرير، وأنابيب الشرق، وأنابيب السعودية، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات تنمية، وقو للاتصالات، والمسار الشامل، والخدمات الأرضية، وريدان، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين (9.99%) و(6.55%)، فيما كانت أسهم شركات حديد وطني، وأنابيب، وأرامكو السعودية، ولدن، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، وأرامكو السعودية، وبوبا العربية، وجرير، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (80.48) نقطة، ليصل إلى مستوى (22030.36) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.5) ملايين ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (17) مليون سهم.