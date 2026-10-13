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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"التعليم العالي": غلق 4 كيانات تعليمية وهمية بالجيزة والفيوم وبني سويف

التعليم العالي
التعليم العالي
عادل نصار

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غلق 4 كيانات تعليمية وهمية بمحافظات الجيزة والفيوم وبني سويف، مشيرًا إلى أن الوزارة ترصد باستمرار الكيانات التي تروج لمنح شهادات جامعية غير معتمدة، عبر متابعة مواقع التواصل الاجتماعي وحملات لجنة الضبطية القضائية.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة تنشر عبر موقعها الرسمي قائمتين، إحداهما للمؤسسات التعليمية المعتمدة والأخرى للكيانات الوهمية التي جرى ضبطها، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى التحقق من اعتماد أي مؤسسة قبل الالتحاق بها، تجنبًا لإهدار سنوات الدراسة والحصول على شهادات غير معادلة.

وأشار إلى أن تكثيف حملات التوعية والتعاون مع وسائل الإعلام ومؤسسات الدولة أسهم في الحد من الظاهرة، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف القضاء عليها، ويمكن للمواطنين الاستفسار عبر إرسال رسائل إلى الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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