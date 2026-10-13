عضو مجلس الشورى اليمني: نتقدم بالشكر إلى مصر على موقفها الداعم للشرعية اليمنية والشعب اليمني

تقدم صلاح باتيس عضو مجلس الشورى اليمني، بالشكر إلى مصر على موقفها الداعم للشرعية اليمنية والشعب اليمني.

وقال عضو مجلس الشورى اليمني في تصريحات للقاهرة الإخبارية:" الحوثيون يستهدفون أهدافا مدنية في السعودية".

وأضاف عضو مجلس الشورى اليمني، أن الميليشيات الحوثية تستخدم المنشآت النفطية والبنية التحتية اليمنية في عملياتها العسكرية.

وتابع عضو مجلس الشورى اليمني:" عملية فجر اليمن تستهدف تحرير الأراضي اليمنية من ميليشيا الحوثي".

وأكمل عضو مجلس الشورى اليمني:" الجيش اليمني والتحالف العربي سينتصران على ميليشيا الحوثي".