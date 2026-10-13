مستشار وزير الإعلام اليمني: توجيه إنذارات للسكان قبل تنفيذ العمليات ضد الحوثي لإبعاد المدنيين عن الخطر

قال الدكتور فيصل العواضي، مستشار وزير الإعلام اليمني، إن ميليشيا الحوثي استغلت عددًا من المنشآت المدنية ومرافق البنية التحتية، بما فيها مدارس ومستشفيات ومواقع خدمية، واستخدمتها لتخزين الأسلحة ونصب منصات إطلاق الصواريخ.

وأضاف العواضي، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن موقع شركة النفط ومحطة الصباحة المركزية يأتي ضمن المواقع التي قال إن الميليشيات حولتها إلى منشآت ذات استخدامات عسكرية.

وأوضح أن التحالف رصد هذه المواقع، مشيرًا إلى أن توجيه الإنذارات للسكان قبل تنفيذ العمليات يهدف إلى إبعاد المدنيين عن مناطق الخطر.