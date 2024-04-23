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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تلفاز Redmi Max على قد الإيد وإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائه

بإمكانيات عصرية لن
بإمكانيات عصرية لن تجعلك تندم على شرائه .. تلفاز Redmi Max

إذا كنت تبحثين عن تلفاز بمواصفات خاصة وإمكانيات عصرية يمكنك شراء  تلفاز Redmi Max بحجم 100 بوصة، وهو تلفاز ذكي يلبي احتياجات محبي الترفيه والألعاب في الصين.

وفقا لموقع “ indiatoday.in” يتميز تلفاز Redmi Max بشاشة ضخمة مقاس 100 بوصة وبدقة 4K يصل معدل التحديث بالشاشة إلى 144 هرتز مع دعم تقنية معدل التحديث المتغير (VRR).

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 يدعم تلفاز Redmi Max VRR و ALLM وتقنية AMD FreeSync لتجربة الألعاب أكثر استجابة .

يأتي جهاز Redmi Max 100 مزودًا بأربعة مكبرات صوت و هناك دعم لتقنيات Dolby Vision  لتعزيز تجربة الصوت، ولمعالجة صوت عالية الجودة.

يعمل تلفاز  Redmi Max VRR بمعالج A73 رباعي النواة مقترن بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين سعة 64 جيجابايت وتتضمن خيارات الاتصال اللاسلكي شبكة Wi-Fi 6 للبث السلس والوصول إلى الإنترنت.

يدعم التلفاز Redmi Max VRR عرض شاشة متعدد الوظائف لسهولة مشاركة المحتوى من الأجهزة المحمولة. يمكنك الحصول على جهاز تحكم عن بعد صوتي يعمل بتقنية Bluetooth مع وظيفة NFC والتي تعد مدمجة تسهل التنقل والتفاعل.

يعمل جهاز Redmi Max VRR  على أحدث نظام تشغيل HyperOS من شاومي ويأتي تلفاز Redmi Max ب1243 دولارًا أمريكيًا .

 يمكن شراء تلفاز Redmi Max  مكبر صوت Xiaomi TV 3.1 مجانًا، والذي يكلف عادةً 1499 دولار.

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