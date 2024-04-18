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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| تحديث جديد في واتساب للمرتبطين.. وفيفو تطرح هاتف T3x برخص التراب

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يحمل ميزة لا توجد بكافة الأجهزة اللوحية.. تسريبات حول OnePlus Pad 2 

يعد الجهاز اللوحي أو الحاسوب اللوحي  هو جهاز يكبُر الأجهزة الخلوية من ناحية الحجم، إضافة إلى أنه أصغر حجماً من الحواسيب المحمولة لذا يفضل الكثيرون إقتنائه فإذا كنت تبحث عن جهاز أو حاسوب لوحي بإمكانيات جيدة يمكنك التفكير في  جهاز OnePlus Pad 2 من  شركة OnePlus  والمزود بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 وقد  تم الكشف عن الإطار الزمني لإطلاق الجهاز اللوحي.

مهم جدا للمرتبطين| تحديث جديد في واتساب لازم تجربه

أعلنت واتساب اليوم عن إطلاق ميزة جديدة: فلاتر الدردشات. ستقوم هذه الميزة بتصفية قائمة دردشاتك وفقًا لمعايير مختلفة.

هناك ثلاثة أنواع من هذه الفلاتر، وتظهر أعلى قائمة الدردشات لسهولة الوصول إليها بنقرة واحدة. أسماؤها واضحة تمامًا: الكل، غير المقروءة، المجموعات.

برخص التراب .. فيفو تطرح هاتف T3x 5G

إذا كنت تبحثين عن هاتف ذكي أنيق يمكنك اختيار هاتف فيفو الذي يتمتع بسعر بمنخفض  وهو هاتف T3x 5G الذي تم طرحه في وقت سابق من هذا الشهر.

ويتميز الهاتف  T3x 5G بالعديد من المزايا وذلك مقارنةً بسعره، ويشمل الهاتف أيضا بطارية كبيرة السعة .

يأتي الهاتف بشاشة من نوع LCD وبقياس قدره 6.72 بوصات وبدقة قدرها 2408×1080 بكسل وذلك مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا .

الحاسوب اللوحي جهاز OnePlus Pad 2 معالج Snapdragon 8 Gen 3 ميزة جديدة فلاتر الدردشات

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