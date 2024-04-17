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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مهم جدا للمرتبطين| تحديث جديد في واتساب لازم تجربه

مهم جدا للمرتبطين
مهم جدا للمرتبطين | تحديث جديد في واتساب لازم تجربه

أعلنت واتساب اليوم عن إطلاق ميزة جديدة: فلاتر الدردشات. ستقوم هذه الميزة بتصفية قائمة دردشاتك وفقًا لمعايير مختلفة.

هناك ثلاثة أنواع من هذه الفلاتر، وتظهر أعلى قائمة الدردشات لسهولة الوصول إليها بنقرة واحدة. أسماؤها واضحة تمامًا: الكل، غير المقروءة، المجموعات.

مهم جدا للمرتبطين|تحديث جديد في واتساب لازم تجربه

لذلك، من الواضح أن النقر على "الكل" سيُظهر لك جميع دردشاتك. وإذا نقرت على "غير المقروءة"، فسترى فقط تلك التي بها رسائل غير مقروءة (سواء لم تفتح الدردشة منذ ورود رسائل جديدة أو التي قمت بوضع علامة عليها على أنها غير مقروءة)، وإذا نقرت على "المجموعات"، فسترى فقط دردشات المجموعة والفرعية للمجتمعات.

تقول واتساب أن فتح تطبيقها والعثور على المحادثة الصحيحة "يجب أن يكون سريعًا وسلسًا وبسيطًا"، وستساعد هذه الفلاتر بالتأكيد في كل ذلك. على الأقل، سيكون لديك عدد أقل من عمليات التمرير للقيام بها.

بدأت فلاتر الدردشات بالظهور اليوم وستكون متاحة لجميع مستخدمي واتساب "في الأسابيع المقبلة".

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