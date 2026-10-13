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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الجبهة الوطنية: أمن المملكة العربية السعودية من أمن المنطقة.. ونرفض الاعتداءات

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

أعلن حزب الجبهة الوطنية تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبا، في مواجهة الاعتداءات والتهديدات التي تتعرض لها؛ معربا  عن إدانته الشديدة للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية وحيوية داخل المملكة، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا ومصابين، مؤكدا أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكا مرفوضا للقانون الدولي، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها. 


ويقدم الحزب خالص التعازي وصادق المواساة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وشعبًا، في ضحايا هذه الاعتداءات الغاشمة، كما يتقدم بخالص التعازي إلى أسر الشهداء  من مختلف الجنسيات، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة

ويشدد الحزب أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة العربية واستقرارها، وأن المساس بسيادتها أو تهديد سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها يمثل تهديدا يتجاوز حدودها.. كما يؤكد الحزب أن حماية الأماكن المقدسة وصون حرمتها مسؤولية عظيمة لا تقبل التهاون أو المساس، وأن أمن المملكة التي تحتضن الحرمين الشريفين يمثل أهمية خاصة لدى الشعوب العربية والإسلامية، بما يتطلب تكاتف الجهود لحماية مقدسات الأمة والحفاظ على أمن الأراضي المقدسة، بعيدا عن أي تهديدات أو محاولات لزعزعة الاستقرار.

ويجدد حزب الجبهة الوطنية تأكيده على عمق الروابط التاريخية والاستراتيجية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية، وعلى أن التضامن العربي وتنسيق المواقف يمثلان ضرورة ملحة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتصعيد، بما يحفظ سيادة الدول العربية ويصون مقدرات شعوبها ويحول دون اتساع دائرة الصراع.

ويختتم الحزب بيانه بالتأكيد على دعمه الكامل للمملكة العربية السعودية في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها، وثقته في قدرة مؤسساتها على حماية أمنها واستقرارها.. حفظ الله المملكة العربية السعودية، وصان أمنها واستقرارها، وحفظ مصر وشعوب الأمة العربية والإسلامية من كل سوء.

حزب الجبهة الوطنية المملكة العربية السعودية أمن المنطقة

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