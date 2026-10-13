اقتصادية النواب: تعزيز التبادل التجاري مع إندونيسيا يفتح أسواقا جديدة أمام المنتجات المصرية

أكد النائب سعيد منور لحوتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن توافق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإندونيسي على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، يعكس توجهًا نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأوضح لحوتي في تصريحات خاصة، أن هذا التوجه يستهدف زيادة الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين.

توازن تجاري أفضل ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني

وأكد أن الهدف لا يقتصر على زيادة حجم التبادل التجاري، بل يمتد إلى تحقيق توازن تجاري أفضل ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني، ويسهم في توفير فرص عمل جديدة.