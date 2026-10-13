قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يتوعد إيران: ستدفع الثمن.. وقرار أمريكي بشأنها خلال وقت قريب جدًا
من الحفظ إلى الإبداع.. كيف تغير مبادرة وزارة الاتصالات وجوجل طريقة مذاكرة طلاب الجامعات؟
العدل اليمنية: الحوثيون يستولون على الموارد النفطية ويبيعونها في السوق السوداء
مجلس الوزراء السعودي: ميليشيا الحوثي ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها الآثمة
مهاجما إيران والفصائل المسلحة في اليمن.. ترامب: طهران دولة فاشلة وقرار أمريكي مرتقب
ترامب يتوجه إلى كنتاكي السبت المقبل ضمن جولة انتخابات التجديد النصفي
روسيا تدعو الصين إلى الاستثمار في البُنى التحتية لقطاع السياحة والفنادق
ثابتة بدون تغيير.. أسعار الذهب في الصاغة الآن
موعد مباراة برشلونة وجالاتاسراي في دوري أبطال أوروبا
بدر عبد العاطي يلتقي أبناء الجالية المصرية في تايلاند ويؤكد استمرار رعاية مصالحهم
مجلس الوزراء السعودي: لن نسمح بتهديد أمن المملكة والملاحة في البحر الأحمر وباب المندب
أوروبا تشدد قبضتها على الهجرة.. فون دير لاين تدفع نحو ترحيل أسرع وتوسيع صلاحيات «فرونتكس»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: منتدى مصر 2026 فرصة لربط خطط التنمية باحتياجات سوق العمل وتطوير التعليم

جيهان شاهين
جيهان شاهين
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التعليم بالمجلس، أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة لفتح نقاش جاد حول مستقبل التنمية في مصر، خاصة فيما يتعلق بربط الخطط التنموية بتطوير منظومة التعليم، وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، مشددة على أن الاستثمار في الإنسان يجب أن يتصدر أولويات التخطيط للمستقبل.

وأوضحت شاهين أن نجاح خطط التنمية لا يتوقف على إقامة المشروعات وتطوير البنية التحتية فحسب، بل يرتبط أيضًا بقدرة الدولة على إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركة في عملية البناء والإنتاج، مؤكدة أن التعليم يمثل حلقة الوصل بين المشروعات التنموية واحتياجات سوق العمل، وأن تطويره ضرورة لتعظيم العائد من الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

التوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة

وأضافت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أن التوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة يجب أن يصاحبه تخطيط متكامل لتوفير المدارس والمؤسسات التعليمية المؤهلة، بما يتناسب مع الكثافات السكانية المستهدفة، ويضمن حصول الطلاب على خدمات تعليمية جيدة بالقرب من مناطق إقامتهم، لافتة إلى أن التخطيط المبكر للخدمات التعليمية يسهم في تخفيف الضغط على المدارس القائمة، وتحقيق توزيع أكثر توازنًا للفرص التعليمية.

تعزيز التكامل بين سياسات التعليم وخطط التنمية الاقتصادية

وأشارت شاهين إلى أهمية تعزيز التكامل بين سياسات التعليم وخطط التنمية الاقتصادية، من خلال تطوير المناهج، والاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، وتنمية المهارات الرقمية، والتوسع في البرامج التدريبية التي تستجيب لاحتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يساعد على تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ويمنح الشباب فرصًا أكبر للحصول على وظائف مناسبة.
 

وشددت النائبة على أن تحقيق العدالة التعليمية يتطلب الاهتمام بجودة التعليم في مختلف المحافظات، وعدم اقتصار جهود التطوير على المناطق الجديدة أو المدن الكبرى، مع مواصلة العمل على تحسين البيئة المدرسية، ورفع كفاءة المعلمين، وتوفير الإمكانات اللازمة للعملية التعليمية، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام الطلاب، ويحد من الفوارق في مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لهم.

وأكدت عضو مجلس النواب أن من المهم أن تتضمن مخرجات منتدى مصر 2026 رؤى عملية لتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، والاستفادة من التطور التكنولوجي في تطوير أساليب التعلم والتدريب، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو المجالات التي تحقق أثرًا مباشرًا في بناء القدرات البشرية، مشيرة إلى أن نجاح هذه الجهود يتطلب تحديد أهداف واضحة ومؤشرات قابلة للقياس لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج.

ولفتت شاهين إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي التعامل مع التعليم باعتباره استثمارًا طويل الأجل في قوة الاقتصاد وقدرة المجتمع على التطور، وليس مجرد بند من بنود الإنفاق، موضحة أن جودة مخرجات التعليم تنعكس على الإنتاجية والابتكار والقدرة التنافسية، وتسهم في إعداد أجيال أكثر قدرة على التعامل مع متطلبات المستقبل.

واختتمت النائبة جيهان شاهين تصريحاتها بالتأكيد على أن بناء مجتمعات عمرانية متكاملة لا ينفصل عن بناء الإنسان، وأن نجاح أي رؤية تنموية يظل مرتبطًا بقدرتها على توفير تعليم جيد، وتأهيل الشباب، وتحقيق تكافؤ الفرص، مشددة على أن توجيه الاهتمام إلى التعليم يمثل خطوة أساسية نحو تنمية مستدامة يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية وتستفيد منها الأجيال القادمة. 

منتدى مصر منتدى مصر 2026 جيهان شاهين النائبة جيهان شاهين النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية

بالأسماء.. أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل| صور

الاهلي وبيراميدز

محمد شبانة: بيراميدز المنافس الأول للأهلي على الدوري

ترشيحاتنا

أحمد حلمي

تركي آل الشيخ يكشف عن بوستر فيلم «حدوتة» لأحمد حلمي

الفنان عمرو عبد الجليل

عمرو عبد الجليل يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم «المصيف»: أجسد دور رجل أعمال يدعى إيهاب والعمل يحمل العديد من المفاجآت.. فيديو خاص

الفنانة عارفة عبدالرسول

عارفة عبدالرسول: عمري ما هقول شبعت من الفن وأبطل تمثيل

بالصور

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

فيديو

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد