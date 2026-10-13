قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المستشار الألماني يدين هجمات الفصائل اليمنية على السعودية ويؤكد تضامن برلين مع الرياض
وزير الكهرباء: أنهينا المرحلة الأولى لخط الربط الكهربائي مع السعودية ونواصل التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية
طلع 25 قرش.. سعر الدولار في البنوك الآن
بعد التصالح مع أسرة هدبر بائعة الشاي.. سنة مع الإيقاف لمروان وبراءة جودي
صلاح في سباق الأرقام الأفريقية.. تعرف على ترتيب أكثر النجوم مساهمة في 2026
محافظ القاهرة ومدير الأمن يتابعان إنقاذ العالقين أسفل عقار حدائق القبة المنهار
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السعودي آخر استعدادات تشغيل خط الربط الكهربائي بين البلدين
قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد انهيار عقار بحدائق القبة
أثر رجعي.. طلب إحاطة حول احتساب درجات اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية
تعزيز العلاقات الثنائية.. أمير قطر يتلقى رسالة خطية من الرئيس السيسي
تعليمات وتوجيهات حاسمة.. تفاصيل اجتماع رئيس هيئة التأمين الصحي مع القيادات
الأرجنتين تصعد ضد بريطانيا.. تحرك عاجل لوقف التنقيب عن النفط قرب جزر فوكلاند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: غلق باب التسجيل لحضور "منتدى مصر 2026".. ونحو 61329 طلبوا حضور الجلسات

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
أ ش أ

 أعلن المركز الإعلامي بمجلس الوزراء أنه تم إغلاق باب التسجيل لطلب الحضور عبر الموقع الإلكتروني لـ "منتدى مصر 2026"، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمشاركة .. مشيراً إلى أنه تم أتاحة الفرصة للمواطنين للدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى، واستكمال إجراءات التسجيل وإدخال البيانات المطلوبة لتقديم طلبات الحضور، طوال الفترة الماضية وعلى مدار 12 يومًا متواصلة .

وذكر المركز الإعلامي أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز المشاركة المجتمعية وتوسيع نطاق الحوار حول القضايا التنموية وأولويات المرحلة المقبلة، حيث تم إطلاق المنصة الإلكترونية لـ "منتدى مصر 2026" في الأول من أكتوبر الجاري، لتكون نافذة تفاعلية تتيح للمواطنين والخبراء والمتخصصين الاطلاع على محاور المنتدى وفعالياته، وتقديم آرائهم ومقترحاتهم بشأن مختلف القضايا المطروحة للنقاش.

وأوضح المركز الإعلامي أنه تقدم لطلب الحضور نحو 61329 مواطنًا، سجلوا طلبات للحضور في الجلسات المختلفة، وتم استقبال كافة طلباتهم وبياناتهم، وتجدر الإشارة إلى أن طلب التسجيل على الموقع الإلكتروني لا يعني الموافقة بشكل نهائي على الحضور، وإنما يمثل تقديم طلب للحضور.

وأضاف المركز الإعلامي أن الموافقة على الحضور ستكون بمقتضى دعوة وإخطار رسمي خلال الأيام المقبلة، سيتم توجيهها إلى من وقع عليهم الاختيار للحضور من بين المواطنين الذين سجلوا على موقع المنتدى، بما يضمن تمثيل مختلف طوائف وفئات المجتمع المصري، وسيدخل الشخص بمقتضى هذه الدعوة الرسمية إلى الجلسة التي قام بالتسجيل على الموقع لأجل حضورها.

وقد تمثلت الجلسات التي استحوذت على أكبر طلبات تسجيل للحضور بالترتيب: جلسة ماذا يتعلم أبناؤنا... وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟ (بإجمالي 15524 طلب تسجيل)، وجلسة الشباب والرياضة: من إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير (بإجمالي 11005 طلب تسجيل)، وجلسة الثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية (بإجمالي 6764 طلب تسجيل).

مجلس الوزراء المركز الإعلامي الحضور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

دعاء الوضوء

دعاء الوضوء يبيض وجهك يوم القيامة.. ردده عند غسل اليدين

الاهلي وبيراميدز

محمد شبانة: بيراميدز المنافس الأول للأهلي على الدوري

ترشيحاتنا

رئيس جامعة قنا

جامعة قنا تبحث آليات استثمار الأصول الجامعية بصورة أكثر كفاءة لتعظيم الموارد الذاتية

جانب من الاجتماع

المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يناقش تعديلات قانون المنظمات النقابية

نقيب الصحفيين

بدء مراسم وضع حجر الأساس لكمبوند مدينة الصحفيين

بالصور

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

وجبة شهية خلال 20 دقيقة.. طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد