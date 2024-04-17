برخص التراب .. فيفو تطرح هاتف T3x 5G

إذا كنت تبحثين عن هاتف ذكي أنيق يمكنك اختيار هاتف فيفو الذي يتمتع بسعر بمنخفض وهو هاتف T3x 5G الذي تم طرحه في وقت سابق من هذا الشهر.

ويتميز الهاتف T3x 5G بالعديد من المزايا وذلك مقارنةً بسعره، ويشمل الهاتف أيضا بطارية كبيرة السعة .

يأتي الهاتف بشاشة من نوع LCD وبقياس قدره 6.72 بوصات وبدقة قدرها 2408×1080 بكسل وذلك مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا .

وتتميز شاشة الهاتف بسطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع، مما يجعلها قابلة للعرض حتى في الظروف الخارجية الساطعة.

ويأتي هاتف T3x 5G بمعالج Snapdragon 6 Gen 1 من كوالكوم، مما يجعله منافسًا قويًا في فئة السعر المنخفض.

ويأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها إما 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت.

ويمكن توسيع ذاكرة الوصول العشوائي حتى 8 جيجابايت، كما يمكن توسيع مساحة التخزين الداخلية حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

ويحتوي هاتف فيفو الجديد كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل ويتميز الهاتف أيضًا بتصنيف IP64 لمقاومة الغبار والماء، وبطارية ضخمة بسعة قدرها 6000 ميلي أمبير .

وتدعي فيفو أن البطارية قادرة على توفير ما يصل إلى 68.8 ساعة من تشغيل الموسيقى ويأتي هاتف T3x 5G بسعر قدره 160 دولارًا.