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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بإمكانيات خارقة لن تجعلك تندم على شرائه.. هاتف «Moto Edge 50 Ultra»

بإمكانيات خارقة لن
بإمكانيات خارقة لن تجعلك تندم على شرائه .. هاتف" Moto Edge 5

إذا كنت تبحثين عن هاتف بإمكانيات خاصة وسعر معقول يمكنك شراء هاتف" Moto Edge 50 Ultra “ و الذي يأتي برقاقة”  Snapdragon 8s Gen 3" وبإعدادات ثلاثية في الكاميرا الخلفية، ويتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 1000 يورو.

وفقا لموقع “  gsmarena ”يأتي  هاتف" Moto Edge 50 Ultra  " بشاشة P-OLED بحجم 6.7 بوصة، كما تدعم شاشة الهاتف بدقة عرض 2712 في 1220 بيكسل، وبمعدل تحديث 144Hz ونسبة سطوع 2500 nits، وتعتيم DC، وبجودة HD لمحتوى Netflix وAmazon.

وأما ذاكرة الهاتف فيأتي بذاكرة عشوائية 12 أو16 جيجا بايت ، وسعة تخزين 512 جيجا بايت و يأتي Moto Edge 50 Ultra وبمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل .

وتأتي الكاميرا الأمامية في" Edge 50 Ultra "بدقة 50 ميجا بيكسل، كما تدعم الكاميرا الأمامية والخلفية تسجيل فيديو بالحركة البطيئة بدقة 1080 بيكسل عند 120 إطار لكل ثانية في الكاميرا الأمامية وعند 960 إطار لكل ثانية في الكاميرة الخلفية.

كما يدعم الهاتف طبقة حماية من Gorilla Glass Victus، مع تصميم مقاوم للبصمات، ويدعم معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار.

ويدعم الهاتف تقنية Wi-Fi 7، والبلوتوث 5.4، كما يضم منفذ USB-C الذي يدعم معايير USB 3.2 وDisplayPort 1.4.

Moto Edge 50 Ultra “ الكاميرا الخلفية شاشة الهاتف الكاميرا الأمامية ذاكرة عشوائية

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