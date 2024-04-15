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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مش هتندم على شرائه.. تسريبات حول هاتف Razr Plus 2024

صدى البلد

إذا كنت تبحثين عن هاتف قابل للطي بإمكانيات مميزة فلن تجدي أفضل من هاتف “ Razr Plus 2024 ” من شركة موتورلا ويعد الهاتف قابل للطي  ومن المتوقع إطلاقه بشكل رسمي هذا الشهر من خلال مؤتمر صحفي تعقده شركة موتورولا ولقد تم رصد الهاتف في منصة Radio بالسوق الصيني وذلك بنموذج رقم “XT2453-2″، كما ظهر هاتف بنموذج رقم XT-2453-3 في الولايات المتحدة.

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على الجانب الآخر وفقا لموقع “  technic4u  ” تشير التوقعات إلى أن الإصدار القادم قد ينطلق بعنوان “Razr Plus 2024″، ومن المتوقع أن يتم القيام بالكشف الرسمي عن هذا الإصدار قريباً 

 أما  عن اصور المسربة للهاتف فهي تكشف عن تصميم “هاتف Razr Plus 2024” والذي يظهر بنفس ملامح تصميم إصدار الشركة السابق.

يأتي هاتف “هاتف Razr Plus 2024”  بشاشة بثقب للكاميرا الأمامية، أما الكاميرا الخلفية المزدوجة فتأتي بتصميم أفقي مع فلاش LED وتشغل الشاشة الخارجية الجزء العلوي من الغطاء الخارجي للهاتف، ومن المتوقع أن يتم الكشف من قبل شركة موتورولا عن هذا الإصدار قريباً.

هاتف قابل للطى شركة موتورلا السوق الصينى هاتف “ Razr Plus 2024 ” الكاميرا الخلفية

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