يستاهل تمنه..بإمكانيات مميزة تسريبات جديدة حول هاتف “Galaxy Z Fold6”

لازالت التسريبات مستمرة حول الجيل القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي، لتأتي تلك المرة بتفاصيل جديدة حول تصميم هاتف “Galaxy Z Fold6”

يأتي هاتف" Galaxy Z Fold6 " القابل للطي ، بتصميم مميز وإمكانيات خارقة أما عن وزن الهاتف فهو يأتي بوزن 239 جرام وبتصميم نحيف من الإصدار السابق للشركة والذي يتميز بسماكة 6.1 ملم وذلك عند القيام بفتح الشاشة، وسماكة تصل إلى 13.4ملم عند إغلاق الهاتف.

على الجانب الآخر وفقا لموقع “ 9to5google ” و تسريبات “Ice Universe” يأتي هاتف Galaxy Z Fold6، بتصميم نحيف والذي يعد أقرب لهاتف OnePlus Open مما يؤكد إتجاه شركة سامسونج للقيام بالمنافسة بتصميم أكثر نحافة وأخف في الجيل القادم من هواتفها القابلة للطي.

وقد كشفت التسريبات حول الشاشة الخارجية لهاتف" Galaxy Z Fold6 ” وأنه قد يتم إصدارها بحجم 6.3 ملم، أي أكبر من شاشة الإصدار السابق المميزة و بحجم 6.2 ملم.

أما عن سعر هاتف" Galaxy Z Fold6فمن المقرر أن يصل إلى حوالي 1800 دولار