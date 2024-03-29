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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هاتف الألعاب الخارق.. نوبيا تطلق نسخة "المتحولين" لمحبي الترانسفورمرز|شاهد

Red Magic 9 Pro Bumblebee
Red Magic 9 Pro Bumblebee Transformers Edition

تواصل شركة نوبيا Nubia الصينية، توسيع عائلة منتجاتها المعروفة عالميا باسم Red Magic، حيث ستقدم عملاقة تصنيع هواتف الألعاب منتج مثير آخر من هواتفها الرائدة بتصميم مميز.

مميزات هاتف نوبيا Red Magic 9 Pro Bumblebee Transformers Edition

كشفت شركة نوبيا عن نسخة خاصة من هاتف Red Magic 9 Pro، بتصميم مميز لـ شخصية بامبلبي من عالم المتحولين، والذي سيحتوي على لوحة خلفية صفراء وإطارات سوداء.

 

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ونقشت نوبيا أسفل نظام الكاميرا الثلاثية المرتب عموديا، شعار Autobot بشكل بارز، إلى جانب قسم يشير إلى أن الهاتف مدعوم بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، وبالإضافة إلى ذلك، يتميز الهاتف بـ عناصر مستوحاة من فيلم الخيال العالمي Transformers في واجهة المستخدم، وبالنسبة لمواصفاته فهي كالتالي:

وتتميز نسخة "المتحولين" من هاتف نوبيا Red Magic 9 Pro، بشاشة من نوع AMOLED، بدقة Full HD+، بقياس 6.8 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 1300 شمعة، ونظام تعتيم عالي التردد يبلغ 1440 هرتز PWM لراحة العين.

نوبيا Red Magic 9 Pro Bumblebee Transformers Edition

ويعمل الإصدار المحدود من هاتف نوبيا Red Magic 9 Pro، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 3، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X بسعة 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0، بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

وزودت نوبيا هاتف Red Magic 9 Pro Bumblebee Transformers Edition، بنظام كاميرا ثلاثي العدسات مزود بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Red Magic 9 Pro Bumblebee Transformers Edition

ويحزم الهاتف بطارية بقوة 6500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، ويعمل بواجهة المستخدم RedMagic OS 9، المستندة إلى نظام التشغيل Android 14.

وتشير بعض التقارير إلى أن هاتف نوبيا Red Magic 9 Pro Bumblebee Transformers Edition، سيتوفر مقابل سعر يبدأ من 1299 دولار (أي ما يعادل 61.570 جنيها مصريا).
 

Red Magic 9 Pro Bumblebee Transformers Edition
نوبيا Nubia Red Magic 9 Pro Transformers Bumblebee Transformers نسخة المتحولين Red Magic 9 Pro

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